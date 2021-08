Horóscopo de hoy, domingo 22 de agosto de 2021

Predicciones astrológicas y consejos para hoy domingo 22 de agosto de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Día laborioso y ocupado en el área de las actividades. Mente ágil y resolutiva. Habrá posibilidades de mudanza que se proyectaría a futuro con mejora. La firmeza no implica mal modo, ser firme implica serenidad.



Momento: de color zafiro.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Podrá vislumbrar que algunos sueños se concretarían en este día con sorpresas y nuevos aires. Jornada para arreglos en la casa y necesidad de hacer orden sacando lo que no se usa más. Limpiar ayuda a renovar la energía.



Momento: de color esmeralda.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Sin duda uno de los días más energéticos de la semana para los lúcidos geminianos regidos por el gran Mercurio que les da inteligencia y originalidad. Buscan el por qué y encuentran las respuestas sobre un tema familiar.



Momento: de color verde claro.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Trabajar la seguridad propia es menester y debiera ser constante. No aliente a seguir el hilo de una discusión que de innecesaria y negativa provocaría atraso en las relaciones. Caminatas y dieta sana también sería necesario.



Momento: de color rosa bebé.



LEO (23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO)



No es día para las dudas, tome decisiones en el área laboral que le darán alivio y solución. Los corazones leoninos están con cierta confusión. La confusión en el amor tiene una respuesta, lo mismo que no tenerla.



Momento: de color verde manzana.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Día interesante para los virginianos, podrían pensar en cosas que los ayudaría a futuro. Hay aires nuevos para los corazones, quienes no tengan pareja podrían hallarla y quienes la tienen se afirman y concretan.



Momento: de color alga.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Sin duda una jornada con mucha labor tanto para los que deban concurrir a sus trabajos como los que en casa estén atareados con cosas acumuladas. No desistan de poder tomarse un buen rato para distenderse en casa.



Momento: de color coral.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Las aves fénix del Zodíaco resurgen hoy de algunas cenizas que los hacían sufrir. Dejan atrás ideas sin sentido práctico y buscan otras alternativas que les harán sentirse en pleno ejercicio de sus libertades. Alivio emocional.



Momento: de color blanco perlado.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Día ideal para hacer cuentas y poder organizarse con el dinero. Posibilidad de invertir en una idea o proyecto antiguo. Charla importante con allegados sobre realizaciones o sociedades. Alegría en pareja, compañía y agrado.



Momento: de color celeste.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Las cabritas con mucho orgullo por su responsabilidad en las tareas, logran ascensos o mejoras remunerativas. Se abre una nueva puerta en el amor de aquellos capricornianos que no estén en pareja. Serenidad, día pleno.



Momento: de color verde puro.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Día con movimiento y agilidad en asuntos con papeles o trámites logrados que revisan. Punto de partida en el amor gracias a la conciencia de siempre apuntar al diálogo y al darle el lugar al otro. Caricia en la familia, llegan noticias bellas.



Momento: de color cian.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Día apto para ponerse a pensar en los cambios internos que desean tener. Surgen nuevas ideas en el área de las actividades que le darán diferentes vientos para poder realizar lo que desea. Alternativa en los afectos que podría ayudar a un buen fin.



Momento: de color mandarina.