Horóscopo de hoy, Domingo 25 de julio de 2021

Predicciones astrológicas y consejos para hoy Domingo 25 de julio de 2021.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Las veces que sintamos compasión por el otro, da alivio en el alma. Llegan rumores falsos, desestimen hacerse problema, aprender que de todos modos tenemos que desterrar el resentimiento de nuestras almas. Noticias importantes de familiares.



Momento de color: rosa.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Probarse no es arriesgarse, recibir ayuda no es para sentirse humillado. Taurinos día para conversar y escuchar a quienes los quieren. Reconocer es evolucionar y esta actitud les dará alivio interno y ansias para el futuro. Éxitos y compensación verán venir.



Momento de color: verde bosque.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO



Cada uno en sus asuntos. Traten de no entrometerse más de lo que los demás les pidan. A veces y no todos, aceptan nuestra intervención. El silencio también es un modo de acompañar, permitan crecer aun habiendo pena. Todo está contemplado.



Momento: de color pino.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



La posibilidad de renovar su modo de ver las cosas les dará mayor sensación de ser libres. Las actitudes obtusas sólo nos encierran en nosotros mismos. Vacilación en el plano afectivo en aquellos que están conociendo personas nuevas. Autonomía.



Momento de color: cristal.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos con simpleza y compenetración se puede arribar a mejores salidas de los problemas. Encuentro gustoso y con posibilidades a largo plazo. Busquen ordenar sus hogares, cambien de lugar los muebles, ventilen siempre, movilicen, renueven.



Momento de color: anaranjado.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Poder darle un tiempo a cada cosa. Respetar los tiempos que plantea el Universo y aguardar con la mayor tranquilidad posible. Sostener un espíritu positivo, abre puertas en todo sentido. Busquen hoy encontrarse internamente con las personas a quienes quieren.



Momento de color: rosa.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Hagan cuentas y evalúen los pro y las contras de esa aspiración que tienen de poder expandirse en lo económico. El éxito es seguro cuando procedemos con dedicación e inteligencia. Día sobre todo para meditar. Busquen el rato para descansar y bajar los decibeles.



Momento de color: de color amaranto.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Escorpianos la calidad de vida que nos da la tranquilidad excede cualquier problema que pueda romper esa armonía. Procuren no tomarse las cosas de manera exagerada. Situaciones familiares algo desencontradas, no desesperen, sólo, esperen.



Momento de color: aguamarina.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Inteligencia y osadía, ciertamente son actitudes propensas a traernos grandes resultados. Lo importante es no desviarse de la lógica y de lo probable. Analizar los contextos es fundamental. Satisfacción y bálsamo en el plano afectivo. Sensación de unión.



Momento de color: zafiro.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Revisar siempre nuestras actitudes hacia los demás, no olvidar cabritas que los otros puntos de vista son tan válidos como los suyos. Buen atardecer sobre todo para aquellos que tienen pareja. Ilusión y señales para los solteros.



Momento de color: uva.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Meditar sobre nosotros mismos, pensar en cómo procedemos y qué generamos en los demás. Es bueno analizarse y estar siempre dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos. Día para orden emocional, descanso y disfrute. Amor.



Momento de color: azul.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos verdadera intensa jornada en el plano afectivo. Muchos de ustedes podrán sentir que están con la persona con quien quieren estar. Efecto. Las aspiraciones se centran en todo lo que compete a lo personal. Día agudo y tangible.



Momento de color: frutilla.