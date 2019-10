Dólar: El Banco Central limitó la compra a 200 mensuales

El presidente de la autoridad monetaria, Guido Sandleris, dará este lunes una conferencia de prensa a las 8:30 para explicar el detalle de la resolución.La limitación de 200 dólares es para aquellas personas que hagan la operación vía homebanking, mientras que para las compras en efectivo sólo se podrán adquirir 100 dólares.La restricción cambiaria fue decidida por el Directorio de la entidad que durante la tarde del domingo se reunió en la sede del organismo para monitorear el desarrollo de las elecciones.El temblor que sacude la plaza local llevó al dólar oficial a un récord de 65 pesos en un mercado recalentado por una fuerte demanda por cobertura antes de las elecciones, que impulsó al blue a superar los $75 y al Contado con Liquidación por encima de los $81.El presidente Mauricio Macri recibirá este lunes a las 8:30 al mandatario electo, Alberto Fernández, en la Casa Rosada, para comenzar a definir la transición.Durante la campaña, el ahora presidente electo le reclamó a Macri que cuide el nivel de las reservas que el viernes terminaron en 43.503 millones de dólares, aunque el volumen de libre disponibilidad apenas supera los 7.000 millones.Solo el viernes, las reservas cayeron 1.755 millones de dólares y en lo que va del mes la caída acumulada equivale a 5.200 millones.Ante este panorama, el directorio del Central decidió que la compra máxima de dólares por mes para los particulares será de 200 dólares, mientras que hasta ahora el máximo aceptado para atesoramiento era de 10.000 dólares.“Ante el grado de incertidumbre actual, el Directorio del BCRA decidió tomar este domingo una serie de medidas que buscan preservar las reservas del Banco Central. Las medidas anunciadas son transitorias, hasta diciembre de 2019”, aseguraron en un comunicado.“Establece un nuevo límite de U$S 200 mensuales a la compra de dólares para personas físicas con cuenta bancaria y en U$S 100 a la cantidad de dólares que pueden ser comprados en efectivos.Estos límites no son acumulativos”, agregó la entidad.