Veedores internacionales supervisan las elecciones Merlo

Los veedores se encargaron de recorrer escuelas de Merlo con el objetivo de observar el funcionamiento de los comicios y dialogar con las autoridades de mesa y los fiscales de los distintos partidos políticos“Para nosotros es una enorme satisfacción y un orgullo ser visitados por una delegación tan importante“, expresó Menéndez. En tanto que agregó sobre la reunió con los veedores: “Pudimos contarle acerca del sistema electoral argentino, visitar escuelas, pudieron hablar con autoridades de mesa y fiscales. Un ejercicio de fortalecimiento institucional de la democracia”.En relación a la jornada, la Presidenta del Movimiento Nuevo Perú, Verónika Mendoza, declaró: “Muy contenta y satisfecha. El recibimiento ha sido respetuoso y cálido. Vemos que todo transcurre en absoluta tranquilidad y paz. Como latinoamericana celebro que el pueblo argentino este votando y haga sentir su voz”En ese sentido, Natali Durand, miembro del mismo Movimiento, manifestó: “Veo bastante participación ciudadana, un proceso bastante ordenado en los colegios que hemos podido ver. Ha sido muy interesante poder recorrer esta zona de Buenos Aires”.Otro de los veedores fue, Haroldo Saboia, Diputado por el PSOL Partido Socialismo y Libertad, de Brasil que remarcó la transparencia de la jornada y la posibilidad de “que el pueblo argentino se exprese en las urnas”.Esteban Echeverría y Lanús, fueron otros municipios de la provincia de Buenos Aires que la delegación de veedores visitó. Allí también recorrieron escuelas y dialogaron con representantes políticos y electores en el marco de los comicios.Para finalizar, el Intendente local Gustavo Menéndez comentó: “Quiero agradecerle el trabajo de Jorge Taiana, de Felipe Solá, de Francisco Cafiero y Jorge Arguello que fueron los que articularon esta visita”LISTADO DE VEEDORES QUE VISITARON MERLO• Celso Luiz Nunes Amorim (Ex Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil)• Humberto Costa (actual Senador de Brasil, por el PT)• Manuela D'Ávila (Ex candidata a vicepresidenta del Brasil, actual diputada)• Monica Valente ( Secretaria de Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores del Brasil)• José Alberto Aguilar Iñarritu (Ex Diputado Federal por el Estado de Baja California Sur de Mexico)• Pabel Muñoz (actual Asambleista Nacional por la ciudad de Pichincha, Ecuador)• Sandra Pereira (Diputada por Portugal en la Unión Europea. Miembro del Partido Comunista de Portugal)• Jorge García Córdova (México) Miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI)• Elvira Labarthe (Perú) Es miembro activa Alianza para el Progreso• Haroldo Saboia (Diputado por el PSOL)• Gilberto Maringoni (Miembro del PSOL)• Fernanda Saboia (Jornalista y miembro del PSOL)• Gottlieb (Abogada, politóloga y miembro de la Dirección de PCdoB)• Ricardo Jacques (Bancario y miembro de la Equipe de la Secretaria Internacional de la CUT Brasil)CUT - Central Única dos Trabalhadores)• Verónika Mendoza Presidenta del Movimiento Nuevo Perú• Natalí Durand (Comité Movimiento Nuevo Perú Buenos Aires)• Eduardo Maldonado(Equipo de campaña y Comunicaciones del Movimiento Nuevo Perú)• Leonor Araujo, de Bolivia