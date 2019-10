26.10.2019 - 17:58

Revés judicial para la restricción de vuelos en el aeropuerto de el Palomar El Tribunal Oral Federal de San Martín desestimó hoy el pedido del abogado Lucas Marisi, quien había solicitado la recusación de la Cámara que debe decidir sobre las actuales restricciones a las operaciones del aeropuerto de la localidad bonaerense de El Palomar.

La Cámara de Apelaciones local podrá ahora decidir si levanta la limitación horaria para despegues y aterrizajes de El Palomar.



La jueza federal Martina Forns había impuesto, el 26 de septiembre último, una restricción horaria para vuelos nocturnos, entre las 22:00 y las 7:00 del día siguiente, que fundamentó en el derecho a descansar y la protección del ambiente.



La decisión del Tribunal Oral Federal de San Martín favorece la posición del Ministerio de Transporte, que había apelado la restricción de operaciones en el aeropuerto.



El tribunal sancionó también al letrado y le realizó un llamado de atención con comunicación al Colegio de Abogados.



Según informó el Ministerio, la restricción causó la reprogramación y recortes de frecuencias a 13 destinos entre nacionales e internacionales y un total estimado de 39 mil pasajeros damnificados en este último mes.



La causa vuelve ahora a la Sala 2 de la Cámara que deberá decidir sobre la recusación de la Sala 1, realizada por Marisi.



Según datos del Ministerio en lo que va de octubre las actividades de las compañías JetSmart y Flybondi cayeron 15% en ventas de pasajes.



El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, había señalado que de mantenerse la restricción a los vuelos, "hay un serio riesgo" de que la base aérea El Palomar no pueda seguir operando.



Según esa cartera, un estudio presentado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a la Justicia confirma que no existe contaminación acústica en el aeropuerto y que los ruidos generados no superan los límites planteados por la Organización de Aviación Civil Internacional.