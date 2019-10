24.10.2019 - 11:03

El Frente de Todos denunció al gobierno por “establecer un sistema paralelo de seguridad” para las elecciones del domingo El Frente de Todos denunció hoy al Gobierno por “establecer un sistema paralelo de seguridad” para las elecciones generales del próximo domingo que, a su entender, es contrario a lo que fija el Código Electoral.



“Fuimos notificados de una resolución que tomó el Ministerio de Seguridad y que le comunicó a la Cámara Nacional Electoral en el sentido de establecer un sistema paralelo de seguridad el día de la elección”, sostuvo el histórico apoderado del PJ, Jorge Landau, quien confirmó la presentación judicial contra la medida oficial.



En diálogo con Futurock, el ex diputado nacional remarcó que lo dispuesto por el Gobierno “va en contra de las disposiciones que tiene establecidas el Código Electoral y que siempre son características de las elecciones”.



El dirigente peronista explicó que “con el personal policial local que está afuera de las escuelas quieren intervenir en todas las denuncias que se hagan, pero el Código dice que no pueden ingresar al establecimiento y que sólo pueden entrar las fuerzas federales”.



“Todo el tiempo es una dificultad que instalan tras otra. Algo más van a querer hacer el domingo, cuando uno no va a estar en condiciones de poder modificar”, se quejó Landau.