24.10.2019 - 0:00

Malena Galmarini:”vamos a tener que poner el hombro y arremangarnos” La dirigente peronista Malena Galmarini reapareció en público, luego de haber sido operada de urgencia, en un acto que encabezó su esposo y candidato a diputado del Frente de Todos, Sergio Massa, y aseguró que en la próxima etapa habrá que “poner el hombro” y “arremangarse”.



“|k!Vamos a tener que trabajar todos juntos y mucho. Poner el hombro y arremangarnos”, sostuvo Galmarini al referirse a lo que sucederá luego de las elecciones del próximo domingo, en las que apuesta a un triunfo de Alberto Fernández sobre Mauricio Macri.



La dirigente se pronunció así tras haber asistido a un acto en el estadio Directv Arena, en la localidad bonaerense de Tortuguitas, que encabezó su esposo Massa junto a intendentes como Gabriel Katopodis y Leonardo Nardini.



“No me lo iba a perder. Ayer llamé a mi doctor y le pedí por favor que me deje venir un ratito. Por supuesto con un montón de cuidado, porque todavía me quedan unos días por delante, pero fuimos llegando a acuerdos y me dejó venir hoy”, comentó Galmarini.



Con relación a su estado de salud, expresó: “No importa si lo minimizaron o si lo exageraron, lo que quiero dejar claro es que estoy bien y que fue una operación de urgencia, no estaba programada y que para nosotros fue una semana difícil. Cuatro días antes lo habían operado de urgencia a mi hermano Martín”.



”El 10 de diciembre no cambia todo. No hay soluciones mágicas. Vamos a tener que trabajar todos juntos y mucho. Poner el hombro y arremangarnos. Esa esperanza que el 11 de agosto fue a las urnas se convirtió en un enorme deseo de cambio por poner a la Argentina de pie y caminar hacia el progreso y bajar la desigualdad”, finalizó Galmarini, que fue operada de urgencia el pasado 8 de octubre.