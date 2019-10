22/10/2019 - 18:28 | Zonales / Tigre Ex combatientes de Tigre participaron en las Olimpiadas Nacionales para Veteranos de Guerra de Malvinas Herramientas: Compartir: ver más imágenes Con el apoyo del Municipio, la delegación viajó a Bahía Blanca para formar parte del certamen en donde obtuvo tres medallas en diversas disciplinas. Más de 1.000 atletas de todo el país asistieron a la competencia en su edición número 18.

Con el apoyo del Municipio de Tigre, ex combatientes y atletas del distrito viajaron a la ciudad de Bahía Blanca para participar de la 18° edición de las Olimpiadas Nacionales para Veteranos de Guerra de Malvinas 2019. La delegación local obtuvo tres medallas durante la competencia, en la que participaron más de 1.000 personas de todo el país.



El evento, celebrado del 2 al 12 de octubre, incluyó deportes y disciplinas como fútbol, tiro, tenis, ping pong, básquet, atletismo y golf, entre otros. Durante la competencia, Oscar Durán y Luis Albornoz obtuvieron medallas de bronce y plata, respectivamente, en golf y Juan Santillán se adjudicó una presea de plata en tiro deportivo.



Argentina es el único país en el mundo que impulsa esta cita deportiva para veteranos de guerra, iniciativa que le permitió recibir en el año 2017 una mención especial del Comité Olímpico de París.



Desde el 2007, el Municipio impulsa una política activa destinada a acompañar a los veteranos, brindándoles el reconocimiento y el respeto que merecen. Las propuestas apuntan a mantener viva la memoria y homenajear a aquellos que dieron su vida en uno de los hechos que marcó la historia del país.



Asimismo, Tigre cuenta con la Unión de ex Combatientes de las Islas Malvinas de la República Argentina (UCIMRA), espacio donde se realizan diversas actividades para recordar a los 649 caídos, de los cuales 185 eran oriundos del partido. El espacio, además, mantiene el museo "Héroes de Malvinas" donde se rememora con imágenes, armas, maquetas, artículos y documentos los 74 días que duró el conflicto.