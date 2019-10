21/10/2019 - 11:13 | Zonales / Tigre Descarriló un tren en la estación Tigre Herramientas: Compartir: ver más imágenes Un tren del ramal Mitre que salía de la estación Tigre, descarriló ésta mañana en el sector de cambios. Debieron evacuar dos formaciones. No se reportaron heridos. El hecho se produjo alrededor de las 10:00 cuando una formación que salía de la estación Tigre, con destino a Retiro saltó de las vías en el sector de cambios.



Por el hecho se procedió a al evacuación del tren con ayuda de personal de Bomberos Voluntarios de Tigre, Defensa Civil del municipio y Policía Bonaerense.



Además fue evacuada otra formación que esperaba para entrar en la estación a la altura de la calle Marabotto.



Si bien no se reportaron lesionados, testigos que viajaban en la formación mostraron su estupor por el fuerte estruendo y el sacudón que se sintieron al momento de producirse el descarrilamiento.



Personal de Trenes Argentinos ya trabaja en el lugar para reparar los daños producidos y volver a colocar la formación en las vías.



El servicio se presta desde la estación Victoria con importantes demoras.



Comunicado de la empresa:

Línea Mitre ramal Tigre: descalce sin heridos ni contusos en estación Tigre Trenes Argentinos Operaciones comunica que a las 10:05, un bogie del cuarto coche de la formación 3044 descalzó a la salida de la estación Tigre. No hubo heridos ni contusos. Se prosiguió con la evacuación controlada de la formación según el protocolo.



El ramal Tigre circula con servicio reducido desde Retiro hasta la estación Victoria y los ramales Bartolomé Mitre y José León Suárez no se encuentran afectados.



Personal técnico de Trenes Argentinos Operaciones se encuentra trabajando en el lugar para la normalización total del servicio.





