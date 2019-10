Para De Mendiguren Macri “no entiende lo que pasa”

El diputado José Ignacio de Mendiguren aseguró hoy que quedó “espantado” tras el desarrollo del debate presidencial realizado ayer porque el presidente Mauricio Macri “no entiende lo que pasa”.





Ayer, a una semana de las elecciones, los candidatos presidenciales Mauricio Macri, Alberto Fernández, Roberto Lavagna, Nicolás del Caño, José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión se enfrentaron por segunda vez en un debate realizado en la Facultad de Derecho de la UBA.



Al respecto, De Mendiguren manifestó “El gobierno, a través de su presidente, no entiende lo que pasar porque no se habló de cómo se vuelve a crecer incorporando valor. En un hipotético escenario de que continuara en el gobierno, Argentina desaparecería”,





“Con el debate de ayer quedé espantado. El presidente no habló de las tasas de interés, ni de las exportaciones, ni de la pérdida adquisitiva del salario, ni de la deuda externa que deja”, sostuvo el legislador.



“Sin embargo, continúa en esta teoría de recorrer el país y dejar de gobernar. Se puso en candidato y dejó el gobierno teniendo pérdidas de reservas todos los días, incrementando el problema día a día”, añadió.