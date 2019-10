En el Día de la Lealtad y junto a Zamora, Roberto Passo asumió como presidente del PJ de Tigre

En la Casa del Partido, ubicada en Cazón 1171, Roberto Passo asumió como presidente del PJ de Tigre luego de que Julio Zamora solicitara licencia y fuera aprobada por el Consejo partidario en el marco de la conmemoración del Día de la Lealtad.



“Hoy es un día que nos une a todos, que tiene que ver con nuestra historia, con la génesis de este movimiento que fundó el General Perón junto a Evita” inició Julio Zamora. “Fue el momento en el que el pueblo comenzó a ser protagonista, en el que los trabajadores, los más humildes, empezaron a tener representación política gracias a Perón. Esto hay que celebrarlo y reflexionar sobre los caminos que debemos tomar en el futuro”, continuó el Intendente de Tigre.



“Creo que los años que vienen van a ser mejores, de la mano de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner en la Nación, en la Provincia bajo la conducción de Axel Kicillof, vamos a poder transitar, en cada una de nuestras comunidades, un mejor pasar, y más prosperidad para cada una de nuestras ciudades”, agregó Zamora.



“Macri dejó sumidos en la postración a millones de argentinos, que tienen hambre, con gente que necesita trabajo porque no paran de cerrar empresas. Ese es el contexto de la sociedad de hoy”, afirmó Zamora.



“Desde el Partido Justicialista, podemos apoyar a los gobiernos de la Nación, de la Provincia y del Municipio que se vienen, y también es la herramienta de discusión de ideas. Por eso, ante las responsabilidades que implican la gestión municipal, resolví pedir licencia para que el compañero y querido amigo Roberto Passo, que es el vicepresidente del partido, asuma la conducción política del PJ”, dijo Julio Zamora.



“Yo soy intendente de Tigre por el Partido Justicialista de Tigre, y eso quiero que quede bien claro”, enfatizó Zamora.



Por su parte, el flamante presidente del PJ local, Roberto Passo, afirmó que “vamos a trabajar en acompañar a la gestión municipal, entendiendo que debemos reconocer el camino que ha logrado establecer nuestro conductor”, previo a la votación entre los consejeros del Partido que aprobó en forma unánime el pedido de licencia de Zamora.



Passo continuó al decir que “Alberto Fernández dijo hace unos días que el Partido Justicialista debía estar en movimiento y mantener alerta a los gobernantes y las instituciones. Y el PJ es eso, es moverse, caminar, evitar la burocratización y observar que las demandas de los más humildes se cumplan. Esa es una de la tareas que nos proponemos con el marco de este día tan especial que es el de la Lealtad”.



La secretaria del PJ de Tigre y presidenta del HCD, Alejandra Nardi, reivindicó que “en el Día de la Lealtad, el gesto que ha tenido Julio Zamora de ceder su espacio como presidente para que pueda asumir ese rol el compañero Roberto Passo, habla de su generosidad como Intendente y como peronista”. “Quiero desearte Roberto lo mejor en la tarea que ahora te toca”, agregó la concejala.



Gladys Pollán, secretaria de Legal y Técnica del Partido y concejala de Tigre, afirmó que “es un orgullo tener un presidente del PJ con la experiencia peronista de Roberto Passo, más aún con la conducción y el apoyo de Julio (Zamora). Con los próximos Gobiernos, que no tengo dudas que serán de Fernández, Kicillof y Zamora, desde el Justicialismo de Tigre acompañaremos y trabajaremos para sacar a la Nación y a la Provincia de la situación en que se encuentran y continuaremos esforzándonos por los y las tigrenses desde la unidad”.



En la reunión, se realizó un minuto de silencio en homenaje a Raúl Mansilla, y se recordó a los compañeros y compañeras que ya no están presentes en forma física. Asimismo, se reconoció al vecino y congresal del PJ Ernesto Tenembaun, quien resultó ganador de un concurso literario sobre el General Perón, y quien brindó una charla alusiva a la fecha.



Estuvieron presentes, además de los consejeros partidarios, los concejales Rodrigo Molinos y Sergio Romano, funcionarios municipales, y referentes de agrupaciones peronistas del distrito.