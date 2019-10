Clausuran un importante depósito de harina en Tigre

Un importante depósito mayorista de harina que fue hallado operando en Tigre sin la matrícula habilitante. Además suspendieron la matrícula a dos grandes molinos.

Las matriculas de dos grandes molinos radicados en la provincia de Buenos Aires fueron suspendidas para operar debido a que en inspeccionadas recientes se les halló 1.200 toneladas de trigo sin documentación respaldatoria.



Así lo informó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, tras detectar descargos insuficientes y la reiteración de "graves faltas a la normativa vigente".



La suspensión de las matriculas del Registro Único de la Cadena Agroindustrial (RUCA) fue para molinos harineros de las localidades bonaerenses de General Rodríguez y Coronel Suarez.



Además se inhabilitó un importante depósito mayorista en Tigre al que se dispuso la prohibición de venta de la totalidad de la harina.



En el molino de General Rodríguez, se detectaron 1.000 toneladas de trigo que no tenían respaldo documental alguno.



Dado que la firma no pudo acreditar en tiempo y forma origen, procedencia, ni la titularidad de los granos interdictos, se procedió a la suspensión preventiva de la matrícula que le permitía operar en el mercado.



El molino de Coronel Suárez tenía más 220 toneladas de trigo no documentado, y sumado a la reincidencia de las malas conductas, el descargo realizado fue insustancial, de las mismas características del de General Rodríguez.



En la localidad de Tigre se inhabilitó un importante depósito mayorista de harina que fue hallado operando sin la matrícula habilitante, se le intervino la facturación y los remitos para condicionarle la operatoria y se puso bajo interdicción la totalidad de la harina, hasta tanto obtenga la matrícula que lo habilite a operar.



La Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario dará intervención a la AFIP y a las autoridades provinciales para que actúen en el ámbito de sus respectivas competencias, atento a las flagrantes infracciones que evidencian las tres empresas mencionadas.