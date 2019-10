Agenda del Fin de Semana en Pilar

En el marco del programa Activate, se invita a todos los vecinos y turistas a las actividades gratuitas que brindará el municipio a lo largo del fin de semana.

JUEVES 17/10

Stand up con Connie Ballarini. A las 21:30 hs. En el Teatro Municipal Lope de Vega (Pedro Lagrave 725). Para información sobre entradas, llamar al 0230-4664676.



VIERNES 18/10

"La Demolición", con Rubén Stella y Edgardo Nieva - A las 21:30 hs. En el Teatro Municipal Lope de Vega (Pedro Lagrave 725). Para información sobre entradas, llamar al 0230-4664676.



Paseo de artesanos. Desde las 11hs. En la Plaza 12 de Octubre.



SÁBADO 19/10

Sábados de Teatro Pilarense: "Andar sin pensamiento", de Jorge Huertas. Grupo Quijotes, Dir. Guillermo Romani. En el Teatro Municipal Lope de Vega (Pedro Lagrave 725). Consultas al 0230-4664676.



Paseo de artesanos. Desde las 11hs. En la Plaza 12 de Octubre.



9Hs: Se llevan a cabo los cotejos de una nueva fecha de la Liga Municipal Comunitaria de Fútbol 7 en el Polideportivo de Pilar (se suspende por lluvia)



9Hs: Se disputan los encuentros correspondientes a la 13° fecha de la Liga Municipal de Hockey en el Instituto "Carlos Pellegrini" (se suspende por lluvia)



10Hs: Se desarrollan los partidos de la 4° fecha del torneo Clausura de la Liga Munciipal de Voley en el microestadio "Rusticucci" (NO se suspende por luvia)



11Hs: "Pilar se Mueve" en Villa Astolfi. Clase de Zumba en la Sociedad de Fomento Astolfi (Santa Lucía y Soler). Profesora Lorena Montoya (NO se suspende por lluvia)



11Hs: Se disputan los encuentros de una nueva fecha de la Liga Municipal Comunitaria de Fútbol Femenino en el Polideportivo de Pilar (se suspende por lluvia)



12Hs: Las inferiores masculinas de la Escuela Municipal de Handball visitan a Almagro por una nueva fecha de la Liga Zonobal (se suspende por lluvia)



16Hs: "Pilar se Mueve" en Del Viso. Clase de Tae-Bo en la plaza "Independencia" de Del Viso. Profesora Marcela Valerio (se suspende por lluvia)



16Hs: "Pilar se Mueve" en Pilar. Clase de Zumba en el Corredor Aeróbico de Pialr (Yrigoyen y Chacabuco. Profesora Lorena Montoya (se suspende por lluvia)



17Hs: "Pilar se Mueve" en Manuel Alberti. Clase de Tae-Bo en la plaza "Libertador San Martín". Profesor Matías Gómez (se suspende por lluvia)



ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

9Hs: PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE ATLETAS CON DISCAPACIDAD Y UNIFICADOS en el Polideportivo de Pilar (Fitz Roy y Mercedes)



10Hs: FÚTBOL PLAYA en el Polideportivo de Pilar (Fitz Roy y Mercedes)



10Hs: FÚTBOL FEMENINO en el Polideportivo de Pilar (Fitz Roy y Mercedes)



10.30Hs: FÚTBOL FEMENINO INFANTIL: Para chicas de hasta 11 años en el Polideportivo de Pilar (Fitz Roy y Mercedes)



10.30Hs: SKATE: Para mayores de 5 años en el Skate Park de Derqui (MEisner y Vieytes, Derqui)



10.30Hs: AJEDREZ en el club Atlético Pilar (Ituzaingó 759)



11Hs: VOLEY en la Sociedad de Fomento de Villa Astolfi (Santa Lucía y Soler).



11Hs: BÁSQUET FEMENINO en el club Unión de Del Viso (French y Chiclana)



11Hs: VOLEY FEMENINO: en la Sociedad de Fomento Villa Astolfi (Santa Lucía y Soler)



12Hs: GIMNASIA AERÓBICA: (grupos de Infantiles (6 a 10 años) y Juveniles (11 a 15 años)): en Moreno 1365 de Villa Rosa



17Hs: KABADDI: (12 años en adelante) en el Polideportivo de Pilar (Fitz Roy y Mercedes)



DOMINGO 20/9



Prismarium en concierto - Teatro Lope de Vega (20 hs). En el Teatro Municipal Lope de Vega (Pedro Lagrave 725). Entrada gratuita.



Paseo de artesanos. Desde las 11hs. En la Plaza 12 de Octubre.



"Fiesta de la Frutilla" de 11 a 19hs en la Plaza Empalme de Fátima. Paseo de artesanos, shows en vivo, concurso tematico de disfraces infantiles, productores locales de frutilla, y gran cierre a cargo de la banda 'Los Charros'. Entrada libre y gratuita.



9Hs: Se llevan a cabo los cotejos de una nueva fecha de la Liga Municipal Comunitaria de Fútbol 11 en diversas canchas del distrito (se suspende por lluvia)



ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

10.30Hs: SKATE: Para mayores de 5 años en el Skate Park de Derqui (Meisner y Vieytes, Derqui)



15Hs: FOOTGOLF: (12 años en adelante) en Los Álamos Golf Club de La Lonja (Saraví s/n)



16.30Hs: SKATE: Para mayores de 5 años en el Skate Park de Derqui (Meisner y Vieytes, Derqui)