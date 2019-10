Más de 150 vecinas de Tigre ya se realizaron estudios para su detección temprana del cáncer de mama

Hasta el viernes 18 de octubre, podrán acercarse de 9 a 14hs, sin turno previo, al Hospital Municipal Materno Infantil "Dr. Florencio Escardó" para acceder a chequeos mamarios y complementarios de forma gratuita. La semana culminará ese mismo día, con una actividad en el Honorable Concejo Deliberante.

En el marco del Mes de la Prevención del Cáncer de Mama, el Municipio de Tigre organizó una semana de concientización en el Hospital Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó”. Hasta el viernes 18 de octubre, las vecinas podrán acercarse de 9 a 14hs, sin turno previo, para acceder a chequeos mamarios y complementarios.



“Trabajar en la detección temprana del cáncer de mama es una política muy fuerte del Municipio. Por eso convocamos a todas las vecinas a que se acerquen a realizarse el examen mamario y de acuerdo al criterio médico, los estudios requeridos. Es importante que las mujeres se atiendan periódicamente”, remarcó la directora ejecutiva del Hospital Materno Infantil, Alejandra Fontao.



En el país, una de cada ocho mujeres tiene cáncer de mama y el 90% se cura con detección a tiempo. Se trata de un tumor maligno más frecuente en la mujer. Si no hay antecedentes familiares, los controles mamográficos suelen iniciarse a los 40 años con una periodicidad anual, y deben acompañarse de un examen físico exhaustivo. En cambio, si se evalúa la historia familiar o el especialista considera que puede haber un riesgo superior al habitual para desarrollar la enfermedad, los controles son iniciados antes.



Sonia, vecina de Benavídez, participó de la iniciativa y expresó: “Hace dos meses venía con dolor en el pecho. Una amiga me comentó que estaban haciendo estudios gratuitos así que me acerqué. No me puedo quejar, recibí la mejor atención, me voy bastante conforme. Además, la campaña está buenísima, porque te incentiva a cuidarte y atenderte”.



Cabe destacar que la semana de concientización culminará el viernes 18, con una actividad en el Concejo Deliberante, a partir de las 18hs. La misma contará con la participación especial de las “Rosas del plata”, un grupo de mujeres que atravesaron la enfermedad y encontraron en el remo, una manera de generar conciencia. Además se proyectará un cortometraje y cada una de ellas será reconocida por el Municipio, que a su vez declarará la iniciativa de interés municipal.



Por otro lado, puntos emblemáticos de la ciudad, como el Palacio Municipal, el Puente Sacriste y distintas rotondas del partido serán iluminadas de color rosa, como símbolo de la lucha.