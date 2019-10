16/10/2019 - 10:03 | Zonales / San Fernando San Fernando celebró del Día del Auxiliar en el Polideportivo 3 Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Consejo Escolar de San Fernando, junto a al Municipio, homenajearon a más de 150 trabajadores no docentes de las escuelas públicas de la ciudad por su labor diaria, en lo que fue una jornada de fiesta con un gran almuerzo, show musical, bailes y sorteo de premios.

Todos los años el Consejo Escolar de San Fernando y el Municipio organizan una fiesta especial para homenajear a los auxiliares de las escuelas públicas de la ciudad. En esta ocasión, más de 150 trabajadores no docentes disfrutaron una mañana de diversión y camaradería en el Polideportivo N° 3, donde hubo almuerzo, música en vivo, bailes y muchos sorteos. Además, se le entregaron medallas a los que se jubilan este año y se destacó sus labores diarias.



Teresita Piaggi, Presidente del Consejo Escolar, manifestó: “La verdad que merecen este homenaje porque realmente hay muchos de ellos que cumplen su tarea y a veces incluso por demás. Sin los auxiliares, las escuelas no serían tales. Los chicos de la educación pública dependen de los docentes pero también de la labor fundamental que hacen ellos con gran compromiso”.



Por otro lado agradeció a la gestión del Intendente Andreotti por su compromiso acompañando a la educación pública. “Este año, gracias a la Municipalidad, pudimos cumplir con una reparación histórica que le debíamos a las escuelas, que es el tema del gas. Fue una inversión muy importante que hizo la Comuna y es espectacular lo que se pudo hacer una que no fue un emparche, sino un renovación de la instalaciones con doble regulación”, afirmó.



Los homenajeados pasaron una jornada de diversión junto a sus colegas, familiares y amigos. Alejandra, del CFI N° 1, llegó junto a su esposo y sus dos hijos. “La estoy pasando muy bien –dijo-, yo hace rato que no venía al festejo pero se hace un lindo encuentro entre colegas que hemos pasado por varias escuelas”. Otra agasajada fue Griselda de la Escuela N° 25 de Arroyo Caracoles, quien comentó: “Es la jubilación mía por lo que es muy emocionante para mí. Me parece muy bien porque de mí parte hace 34 años que trabajo para los chicos. Son historias de vida de varias generaciones”.



También celebró Elvira, de la Escuela Técnica N° 3. “Espectacular y muchas gracias por todo. Nosotras abrimos la escuela a la mañana y recibimos a los chicos. Estamos todo el día y hacemos lo que haga falta. Estamos contentas por el reconocimiento”, expresó. Y finalmente, María del Carmen, de la Escuela N° 9, sostuvo: “La verdad que es hermoso y encontrándome con compañeras de otros colegios. Una se siente homenajeada, estoy muy feliz”.



También estuvieron presentes los consejeros escolares Matías del Federico, Lucas Echeverría, Patricia Bolo Bolaño y Noelia Ordóñez; los concejales Pablo Peredo e Ignacio Pérez; y miembros de la comunidad educativa. Volver