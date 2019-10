Últimos días para participar del concurso fotográfico “Secretos y bellezas del Delta”

El Municipio de Tigre y el Foto Club invitan a aficionados y profesionales a tomar imágenes artísticas que representen la comunidad isleña. Hasta el 25 de octubre hay tiempo para presentar las obras. Habrá importantes premios.



El Municipio de Tigre, por medio de su Secretaría de Comunicación e Innovación, junto al Foto Club Tigre, convoca a fotógrafos aficionados y profesionales a participar del concurso “Secretos y Bellezas del Delta”. El certamen, que estará dividido en siete categorías, premiará a las obras de carácter artístico que mejor reflejen la esencia de la localidad isleña. Los autores tendrán tiempo hasta el 25 de octubre para presentar sus obras. La participación en el concurso es gratuita y para mayores de 16 años, sin necesidad de inscripción previa.



Las categorías serán las siguientes:



-Muelles: participarán aquellas fotos que representen muelles del Delta, para ascenso y descenso de pasajeros a embarcaciones.



-Viviendas: se tendrán en cuenta las fachadas y construcciones exteriores que resalten sus particularidades ribereñas.



-Elemento Humano: tomarán protagonismo las figuras humanas puras, individuales o grupales. Las mismas deberán estar ambientadas en el contexto isleño, como trabajadores típicos y costumbres autóctonas.



-Remeros: el objetivo será destacar a quienes practican en el Delta de Tigre, como aficionados o profesionalmente, el deporte más representativo del distrito.



-Paisaje: fotografías panorámicas en las que distintos elementos dibujen el conjunto de la belleza isleña. Pueden estar contextualizados en alguno de los diferentes momentos del día como el amanecer, puesta del sol y plena noche; con una paleta de colores variada.



-Flora y Fauna: flora y fauna del Delta, en su entorno natural.



-Delta oculto: el objetivo será distinguir una imagen no convencional, desde una perspectiva creativa, diferente a la típica o tradicional del Delta, en la que igualmente se puedan apreciar las particulares y bellezas del lugar.



Las obras podrán presentarse en color o monocromo, y ser tomadas bajo cualquier procedimiento sin manipulaciones, modificaciones o ediciones; salvo cambios de tamaño, recortes o recuperación del color natural. Las mismas no llevarán en su frente inscripción alguna, y deberán enviarse al e-mail: concursofotosdelta2019@gmail.com junto con la siguiente información en el cuerpo: categoría al que corresponde la obra, nombre y datos personales del autor (nombre y apellido, número de documento de identidad, dirección, teléfono y email).



Los trabajos se presentarán en la siguiente forma: el lado máximo no podrá superar los 1440 píxeles horizontales y 1080 píxeles verticales. Deberán presentarse en formato JPG. El tamaño de los archivos deberá ser aproximadamente de 2,5 megas (2.500 KB) y vez elegidas las fotos ganadoras de cada concurso, se solicitará al participante el envío de la obra en alta definición, que permita su impresión para una eventual exhibición pública.



El jurado estará integrado por tres miembros, siendo sus fallos inapelables. Integrarán el cuerpo Ricardo López (Foto Club Tigre, SFAF – EFIAP), y dos profesionales de la Secretaría de Comunicación e Innovación del Municipio de Tigre: Sol Pocetti y Damián Roché.



Habrá importantes premios y distinciones para el primer, segundo y tercer puesto de cada una de las siete categorías, y un premio mayor a la mejor fotografía de todo el concurso. También habrá una mención especial para la mejor foto de un empleado municipal. Además, las imágenes ganadoras aparecerán en una agenda local. La participación en el concurso es abierta a cualquier persona, sin importar su lugar de residencia.



“Secretos y Bellezas del Delta”, es el quinto concurso de fotografía artística que el municipio organiza junto al Foto Club Tigre, luego de los certámenes “Cuatro estaciones” (2015), “Ciudades de Tigre” (2016), “Tigre, cuna del remo” (2017) y “Museos y espacios culturales de Tigre” (2018).



Las bases y condiciones del concurso están disponibles en la web del Municipio de Tigre, a través del link www.tigre.gov.ar/public/files/Certamen_de_fotografia_artistica_2019.pdf