Horóscopo correspondiente al martes 15 de octubre de 2019

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL) Espontaneidad y coincidencia para las reuniones del día. Jornada apta para todo lo que sea firmas. No apure en la respuesta a la persona que le propuso algo en el plano afectivo. Sepa dar tiempo. Sugerencia: cada cosa en su tiempo y lugar.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO) Clarifica una situación en su área laboral. Los puntos en común con persona de rango le darán una verdadera ventaja. Compenetración y ganas con su pareja, las cosas tienden a mejorar. Sugerencia: aprender a ceder en los puntos que resultan difíciles.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO) Culmina una etapa importante en su área laboral, se abre paso a algo nuevo, esté atento a los cambios. Podría convenirle conversar con alguien de su entorno familiar para llevar a cabo un proyecto. Sugerencia: no es malo abrir los rumbos.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO) No sienta que abusa de la confianza de los demás al pedir un favor. No siempre podemos solos. Logra reintegrarse con su pareja, trate de mantener la buena predisposición. Sugerencia: todo es cuestión de tener ganas de que las cosas se hagan bien.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO) Lo llaman para entrevistarse con alguien importante para su aspecto profesional. No se desespere si un compromiso firmado no llega. Los trámites del día presentan cierta demora. Sugerencia: darle a las cosas su real importancia, ni más ni menos.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE) Estado angustioso por demora en su trabajo. Le prometen cosas que no parecen darse. Sepa esperar, habrá otra puerta que se abre. Es una buena jornada para todo lo afectivo. Sugerencia: aprender a separar las cosas.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE) De proyecto a concreción de algo muy importante para usted. Crea en lo que ve. Llegaría una persona a su vida que podría cambiarle su manera de sentir. Desafío. Sugerencia: uno es libre de elegir en las diferentes circunstancias que la vida nos propone.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE) Una sorpresiva vuelta de rumbo en proyecto que tenía con alguien de su entorno. Espere la definición de esa persona o siga solo. No sobra el tiempo. Encuentro más que importante para su corazón. Sugerencia: el punto es no destruirse por actitudes de los demás.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE) Resultado positivo en situación que lo angustiaba. Los verdaderos amigos le demostrarán cuánto lo quieren. A veces su ánimo baja hoy no se permita tirar cosas por la borda. Sugerencia: la impulsividad en las reacciones frente a determinados hechos es más que negativa.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO) Podría generarse un enfrentamiento por diferentes puntos de vista. Trate de asegurar que sus conceptos son los indicados sin dar paso a la discordia. Logra vencer una actitud suya. Sugerencia: los cambios positivos personales son maravillosos.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO) Todo lo positivo de una reunión se lo llevará a casa. Noticias más que alentadoras en el plano laboral. Una determinación de su pareja lo hará pensar y replantearse cosas. Sugerencia: a veces el otro no sabe cómo hacernos entender algo que no vemos.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO) Día agitado por la cantidad de trámites que debe hacer. No distraiga su atención de ese objetivo que tiene en el plano laboral, ponga su energía en lo que desea tan profundamente. Sugerencia: saber que todo es energía y que es importante saber manejar la propia.