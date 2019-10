Incendio en Benavídez: El Municipio clausuró la empresa Braunco

Al procedimiento lo realizaron este lunes inspectores de la Comuna. La fábrica había sufrido un incendio el domingo, que fue sofocado gracias al accionar conjunto de 100 dotaciones de bomberos y del Sistema de Protección Ciudadana de Tigre.



El Municipio de Tigre realizó la clausura preventiva de Braunco S. A., por “no estar garantizada la seguridad e higiene del establecimiento”. Se trata de una empresa de recuperación de solventes y diluyentes ubicada en Benavídez, que el domingo sufrió un incendio de enormes proporciones que afectó gran parte de sus instalaciones.



Un equipo de inspectores municipales, encabezado por el subsecretario de Control Urbano, Javier Bosch, se presentó en la sede de la empresa para llevar a cabo el procedimiento de clausura.



“El Municipio decidió la clausura preventiva de la empresa porque no se garantiza la seguridad e higiene del establecimiento. La clausura implica que no pueden ejercer las actividades comerciales que venían desarrollando hasta ahora”, expresó Bosh. Luego agregó que “la empresa queda habilitada únicamente para hacer el retiro de los residuos o las refacciones necesarias, presentando un plan de recuperación en el Municipio. El siniestro provocó la destrucción de buena parte de las instalaciones, por lo cual es lógico que en esas condiciones no puedan trabajar”.



Para sofocar el fuego en Braunco fue necesaria la participación de más de 100 dotaciones de bomberos de Tigre y distritos aledaños, en un trabajo conjunto con los equipos del Sistema de Protección Ciudadana (COT, SET, Defensa Civil, Tránsito). Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas.