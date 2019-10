13/10/2019 - 23:16 | Policiales / Tigre Fotos y Video del feroz incendio en la planta química de Benavidez Herramientas: Compartir: ver más imágenes El procedimiento estuvo integrado por el COT, SET, Tránsito, Defensa Civil y más de 100 dotaciones de bomberos. Gracias al rápido accionar de las fuerzas, se pudo controlar el siniestro de grandes proporciones en la localidad de Benavídez. No hubo víctimas ni heridos.

En Benavídez, el Sistema de Protección Ciudadana de Tigre desplegó rápidamente un operativo que permitió controlar un incendio en una fábrica de productos químicos, sin lamentar víctimas ni heridos. Intervinieron el Centro de Operaciones Tigre (COT), Servicio de Emergencias Tigre (SET), Defensa Civil y más de 100 dotaciones de bomberos de Tigre y distritos aledaños.



“Al instante que recibimos el alerta, se desplazaron bomberos de todo Tigre y fueron sumándose más de 100 dotaciones de distritos cercanos. El resultado del operativo fue satisfactorio, no tuvimos que lamentar víctimas. Con la situación controlada, no nos queda más que palabras de agradecimiento a todos los bomberos voluntarios que se acercaron a colaborar desinteresadamente”, sostuvo el secretario de Protección Ciudadana, Eduardo Feijoo.



Todo comenzó en horas de la tarde cuando se desató el fuego en un galpón de reciclado de desechos químicos industriales, que tiene destilado de productos y termodestrucción. El humo fue advertido por las cámaras de seguridad del COT e informado a través del Sistema Alerta Tigre Global, por lo que de inmediato se activó el plan de respuesta de emergencias.



Alfredo González jefe de Bomberos Voluntarios Benavídez, explicó: “Hasta el momento se desconocen los causales del incendio. Nosotros nos acercamos al lugar alertados por el Sistema de Alerta Tigre, y aquí nos encontramos con la magnitud del siniestro. El fuego ya está controlado, ahora falta remover escombros y maquinarias que han quedado dentro del galpón”.



Producto del fuego, la fábrica sufrió daños en toda su infraestructura y en el depósito. Para controlar el siniestro, intervinieron bomberos de todo Tigre, y cuarteles de Pilar, San Fernando, Cardales, San Isidro, Vicente López, Malvinas Argentinas, Moreno, Hurlingam, José C. Paz, Garín, San Martín, Tortuguitas, Villa Ballester, Morón, Zárate, Campana, San Miguel, Exaltación de la Cruz, Capilla del Señor y Gral. Sarmiento.



“No tenemos víctimas fatales, si un bombero que fue trasladado al Hospital Pacheco ya que en el momento de la explosión, recibió un impacto importante que le ocasionó un politraumatismo, estando fuera de peligro. Por otro lado, en la carpa sanitaria atendimos a 6 bomberos con lesiones menores por quemaduras o traumatismos”, comentó Patricia Pezzolo, directora general Servicio de Emergencias Tigre, y agregó: “A los vecinos aledaños los evacuamos a modo de precaución, quedando a 200 metros posteriores al incendio, tanto del lado derecho como el izquierdo”. Ver Todas las Fotos



