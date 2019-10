Sergio Massa: “El debate está devaluado porque habrá un mentiroso profesional como Macri”

El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Massa se refirió hoy al debate presidencial que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Fe y lanzó críticas contra Mauricio Macri. "En el 2015, Macri dijo que lo evalúen por cuanto bajó la pobreza y perdió 40 a 0. ¿Cómo podría contestar hoy una repregunta alrededor de ese tema?".



"El debate está devaluado porque habrá un mentiroso profesional como Macri. ¿Cómo creer en el debate si hace cuatro años dijo una cantidad de mentiras innumerables?. No cumplió ninguna y ahora vuelve a hacer promesas", sostuvo Massa en relación al candidato presidencial por el oficialismo, Mauricio Macri.



"El presidente no ha podido ni puede resolver los problemas de los argentinos. Tiene que ver con la imposibilidad de aceptar su fracaso", sostuvo Massa esta tarde en declaraciones radiales.



Al ser consultado sobre la posibilidad de hacer preguntas en el debate, Massa aseguró que "Macri no quiso". "En el 2015, Macri dijo que lo evalúen por cuanto bajó la pobreza y perdió 40 a 0. ¿Cómo podría contestar hoy una repregunta alrededor de ese tema?", añadió el candidato a diputado nacional.



"Si el presidente quisiera bajar impuestos a las Pymes lo haría hoy, no lo prometería para el 2020, si estuviera pensando en el trabajo, pondría hoy medidas para recuperarlo", agregó Massa finalmente.