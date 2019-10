13/10/2019 - 0:00 | Zonales / Tigre Tigre desplegó un operativo de emergencia para asistir a los vecinos afectados por el temporal Herramientas: Compartir: ver más imágenes Personal de diferentes áreas municipales realizan tareas en las localidades que tuvieron mayores dificultades por la lluvia y el viento. Se limpiaron sumideros y desagües pluviales, y se recogieron árboles y postes caídos. No hubo evacuados.

Para dar respuesta a las dificultades que provocó el fuerte temporal de viento y lluvia, personal de diferentes áreas del Municipio de Tigre realizan desde la madrugada, y durante toda la tarde, un amplio operativo de emergencia en todas las localidades con el objetivo de asistir a los vecinos que se vieron afectados. Más allá de algunos daños materiales por caída de árboles y postes de luz, no hubo hasta el momento evacuados ni tampoco heridos que lamentar.







El operativo es llevado a cabo por distintas áreas del Municipio como el COT (Centro de Operaciones Tigre), el SET (Servicio de Emergencias Tigre), Defensa Civil, Bomberos, Servicios Públicos, Promoción Social y Tránsito, entre otras. Todas trabajan bajo la supervisión del COEM (Comando de Emergencia de Operaciones Municipales), un organismo que preside el intendente Julio Zamora y que se reúne ante situaciones de emergencia.



“Hemos implementado un operativo de emergencia coordinado entre las distintas áreas del Estado municipal para asistir a los vecinos que se han visto afectados. El temporal se sintió muy fuerte en varios lugares de la provincia y ha provocado en Tigre anegamientos en calles, caída de árboles y otras dificultades. Seguiremos trabajando con nuestros equipos municipales hasta que todo vuelva a la normalidad”, manifestó el jefe comunal, quien monitorea minuto a minuto el operativo.







El agua caída en combinación con la altura del río por marea alta, provocaron problemas en las cuencas de los arroyos Las Tunas, Darragueira, El Claro y Lola. La limpieza de sumideros y cámaras de desagües pluvial tuvo lugar sobre calzadas y túneles anegados. Además, se intervinieron árboles en calles de Tigre centro y norte, Ricardo Rojas, Dique Luján y General Pacheco, y se recolectaron montículos y ramas en todo el distrito.



Frente a temporales de estas características es importante tener en cuenta lo siguiente: evitar sacar la basura; no circular por calles ni zonas anegadas y no acercarse a postes ni cables caídos. Ante cualquier duda o situación de emergencia, los vecinos pueden comunicarse a Defensa Civil (103 / 5288-3411) o al SET (4512-9999).