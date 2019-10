Actividades para el fin de semana en San Isidro

AUTOCLÁSICA

Entre el viernes 11 y lunes 14 de octubre, de 10:00 a 18:00, en el boulevard del Hipódromo de San Isidro se llevará a cabo la 19º edición de Autoclásica, el más prestigioso festival de motos y automóviles clásicos de Sudamérica.



Con el auspicio del Municipio, la exhibición contará con 1.000 vehículos de categoría internacional que se congregarán nuevamente este año para revivir la historia de la industria automotriz y celebrar la preservación de su patrimonio.

La entrada especial para el viernes tendrá un valor de $300. Mientras que la general .



Este año también los fanáticos pueden aprovechar la promoción para el viernes con una entrada promocional de $300. Durante los cuatro días de la muestra, el valor de la entrada en boleterías será de $500. Menores de 12 años ingresan gratis acompañados de un mayor.



No se suspende por lluvia.

El ingreso será por Av. Santa Fe y Av. Márquez

Estacionamiento: Av. Santa Fe y Av. de la Unidad Nacional



TORNEO INTERNACIONAL DE COMBATE MEDIEVAL

Será desde el sábado 12 al lunes 14 de octubre, de 12:00 a 18:00, en el Centro Municipal de Exposiciones (Del Barco Centenera y el río). Participarán 150 luchadores de ambos sexos provenientes de distintos países. Además vendrán árbitros de Rusia.



En paralelo y a lo largo de los tres días se montará una Feria Medieval que ofrecerá grupos de Recreadores Históricos Medievales, un mercadillo de artesanos medievales, comidas típicas de la época, juegos y shows en vivo.

La entrada es libre y gratuita, se solicita llevar un litro de leche larga vida, por persona, que será donada a instituciones del partido de San Isidro.



FIESTA DE LAS COLECTIVIDADES

Será el lunes 14 de octubre, a partir de las 11:00, en la Plaza 9 de Julio (Larumbe y Necochea, Martínez). Habrá ballets folclóricos tradicionales de diversos países y ofertas gastronómicas de diferentes regiones.

La propuesta representa el origen y las raíces de la identidad de San Isidro.



SIGUE LA CAMPAÑA “CORAZÓN SALUDABLE”

Las postas sanitarias estarán este sábado 12 de octubre, de 09:00 a 14:00, en dos puntos distintos del distrito: la plazoleta del mástil (Belgrano y Acassuso) en pleno centro comercial de San Isidro y el Paseo de los Inmigrantes en Villa Adelina. El domingo 13 de octubre, también de 9:00 a 14:00, la campaña será en el Paseo de Bicicletas (Unidad Nacional e Italia), donde también estará el puesto móvil de castración y vacunación de mascotas.



La actividad se suspende por lluvia.



CELEBRACIÓN POR EL DÍA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y TALLER EN RIBERA NORTE

El sábado 12 de octubre, de 14:00 a 16:00, en conmemoración por el Día de la Diversidad Cultural, se conocerá la historia, costumbres y leyendas de los habitantes de las comunidades que ocupaban la ribera del Río de la Plata.



No se suspende por lluvia.



Dónde: Camino de la Ribera 480, Acassuso



Mientras que el lunes 14 de octubre, a las 14:30, habrá un taller de arte y naturaleza, en el que se realizarán barriletes inspirados en las aves de la reserva.



La actividad requiere inscripción previa al 4512-3125.



PROPUESTA DIDÁCTICA EN EL MUSEO PUEYRREDÓN

Este domingo 13 de octubre, a las 14:30, habrá una actividad a cargo del Centro de Guías de San Isidro para conocer qué pasos dieron las plantas para llegar a dar sus flores. Un antes y un después en los confines del reino vegetal.



Se suspende por lluvia.



TALLERES EN EL MUSEO DEL JUGUETE

El sábado 12 de octubre, a partir de las 15:00, se realizará en el Museo del Juguete el taller “Juguemos en el bosque”. El equipo educativo del Museo sorprenderá con distintas propuestas: salir a jugar al aire libre en el jardín del Museo, juegos de calle, de patio y de vereda, juegos de ayer y de hoy.



La actividad no requiere inscripción.



Además, el domingo 13 de octubre, a las 15:00, se llevará a cabo el taller “Salas para despegar”, un espacio que toma como inspiración y punto de partida las salas del Museo, y los juguetes y objetos que integran su colección.



La actividad, para niños y niñas de 4 años en adelante, tendrá su inscripción a partir de las 14:00. No se suspende por lluvia.



TARDE DE CUENTOS Y DE LAS 7 DIFERENCIAS EN LA QUINTA LOS OMBÚES

El sábado 12 de octubre, a las 15:00, será una tarde de historias y cuentos. Mientras que los niños van a crear máscaras.

Además, el domingo 13 de octubre, a las 15:00, el valor de educar llega a Las 7 diferencias. Se preguntará qué hay de distinto en la educación actual, y se construirá un mapa de sus transformaciones en el tiempo. Los chicos intercambian roles y se apropian del pizarrón para jugar con pequeñas pizarras, tizas de color y borradores.



Dónde: Adrián Beccar Varela 774, San Isidro



EXPOSICIONES SOBRE LA CULTURA NEGRA Y EL LEGADO DE LOS AFROARGENTINOS

Con entrada gratuita, podrán visitarse del 29 de junio al 27 de octubre, los martes y jueves de 10:00 a 18:00, y los fines de semana, de 14:00 a 18;00, en el Museo Pueyrredón (Rivera Indarte 48, Acassuso). Reunirán documentos originales, objetos arqueológicos y obras de arte.



La muestra ofrece un conjunto relevante de documentos originales, pinturas, fotografías, objetos arqueológicos y otras piezas acordes al sentido del guión museológico, que fue seleccionado tras un minucioso proceso de investigación y relevamiento en diferentes colecciones públicas y privadas.



Los documentos originales y fotografías que se exhibirán pertenecen a archivos privados, como la carta de una esclavizada a su hijo liberto (Santa Fe, 1848), y que el Centro de Arqueología Urbana (CAU) participará con una selección de objetos producto de excavaciones arqueológicas, como pipas, vasijas y piezas de ritual.



TALLER SOBRE DIABETES

Con el objetivo de promover la educación y prevención de la diabetes, la Secretaría de Salud Pública del Municipio de San Isidro organiza el taller “Aclarando dudas” destinado a pacientes diabéticos y grupos de pertenencia. Será este sábado 12 de octubre, a las 9:00, en el Aula Magna del Hospital Central (avenida Santa Fe 431).



En el taller se realizan ejercicios prácticos de todos los procedimientos necesarios como uso de equipos de control de glucemia y técnica de aplicación de insulina, entre otras.



“EL MERCADO EN TU BARRIO”

El programa estará el sábado 12 de octubre, de 9:00 a 13:00, en Dardo Rocha y Berutti. Los vecinos podrán comprar alimentos directamente a los productores tomando como referencia los precios del Mercado Central.



TANGO Y MILONGA EN BOULOGNE

El domingo 13 de octubre, de 17:00 a 20:00, habrá una clase y una milonga animada de Los Herederos del Compás en vivo, en la Sociedad de Fomento 9 de Julio, Boulogne (Láinez 1955).



Con entrada gratuita, los vecinos podrán sumarse al mundo del 2X4.



VISITA GUIADA EN CAPILLA DEL SEÑOR

El sábado 12 de octubre, de 8:30 a 18:30, se realizará el paseo en bus “Capilla del Señor”, para conocer su casco histórico y alrededores



La recorrida incluye el traslado en bus, entradas a los museos con guía, almuerzo y merienda. El valor total es de $1650.



El punto de encuentro será en el Hipódromo de San Isidro (Av. Santa Fe y Av. Márquez).



Informes y reservas al 1534652178, o por mail a info@guiasdesanisdiro.com.ar



. No se suspende por lluvia.



EL PASEO DE BICICLETAS

El domingo 13 de octubre, de 8:30 a 14:00, en Av. de la Unidad Nacional, entre Fleming y Santa Fe, los vecinos pueden realizar gimnasia aeróbica o hacer ejercicios con los aparatos aeróbicos en la estación saludable, andar en rollers, bicicleta, correr y caminar alrededor del Hipódromo.



La iniciativa tiene como objetivo fomentar el deporte al aire libre y promover el uso de los espacios públicos, en SanIsidro.



Además, a las 8:30 habrá una clase de yoga. Luego a partir de las 9:30 se bailará zumba al ritmo de buena música y finalmente, a las 10:30, se podrá realizar una clase de gimnasia aeróbica recreativa.