11/10/2019 - 15:52 | Zonales / San Isidro Autoclásica 2019 abrió sus puertas en San Isidro Herramientas: Compartir: ver más imágenes Este mediodía se inauguró una nueva edición de la muestra que reúne a más de mil vehículos clásicos e históricos de categoría internacional. Podrá visitarse hasta el lunes 14 de octubre en el Hipódromo local.

Autoclásica, la mayor exposición de vehículos clásicos de Sudamérica, ya abrió sus puertas. A pesar del mal tiempo, hoy se inauguró la 19º edición de esta muestra que se realiza en el Hipódromo de San Isidro, en la que se exhiben más de mil automóviles y motocicletas -todos de más de 30 años de antigüedad, en estado original y perfecto funcionamiento- de categoría internacional.



Organizada por el Club de Automóviles Clásicos de la República Argentina, con apoyo del Municipio, la propuesta estará hasta este lunes 14 de octubre.







La exposición de vehículos clásicos más importante de Sudamérica fue reconocida en 2016 por la Federación Internacional de Vehículos Antiguos (FIVA) como uno de los ocho eventos más importantes del mundo sobre autos históricos, por su importancia cultural, patrimonial y turística.



“Este evento ya se transformó en un clásico para este época del año en San Isidro. Es increíble como crece año tras año. Es una propuesta para toda la familia, en la que se pueden apreciar grandes autos y motos creados a lo largo de la historia en un lugar tan hermoso como el Hipódromo”, expresó el presidente del Concejo Deliberante de San Isidro, Andrés Rolón, tras recorrer los stands.



La muestra propone un recorrido que lleva a evocar el paso del tiempo a través de los vehículos -autos, motos, utilitarios, colectivos, maquinaria agrícola, vehículos militares y lanchas- que protagonizaron nuestra historia.



En esta edición, se celebran los 100 años de Citroën, Bentley y Zagato, los 60 años de Mini Cooper, y los 50 de la recordada Chevy. En las motos, Honda CB750 cumple 50 años.







El presidente del Club de Automóviles Clásicos, Ricardo Battisti, comentó: “Nos produce una enorme satisfacción estar nuevamente en este lugar privilegiado y le agracemos al Municipio por el apoyo. Como todos los años tenemos un programa muy completo de actividades dinámicas con autos, motos, colectivos de todos los tiempos para que se disfrute en un clima familiar y seguro”.



El Municipio también participa en la muestra con un espacio que brinda talleres de educación vial para niños. “Es una actividad que venimos realizando a lo largo del año en distintos establecimientos como jardines de infantes, escuelas primeras y secundarias para enseñar el comportamiento y las normas básicas en la vía pública”, explicó Osvaldo Fernández, de la Dirección de Tránsito de San Isidro.



La solidaridad también forma parte de esta fiesta, ya que la recaudación del estacionamiento será donada al Hospital Materno Infantil de San Isidro.







Claudio Di Rosa, de Don Torcuato, que expone un Ford T 1926, sostuvo: “Vengo desde hace 12 años y este lugar es maravilloso. Aquí se encuentran las mejores joyas, todo funciona perfecto; la organización, los accesos y la seguridad”.



Mientras caminaba con su hijo, Nelson Rigut de Belo Horizonte, Brasil, contó: “Recorrí muchas muestras de autos en el mundo, pero esta es la mejor de todas. Cada año venimos en familia a disfrutar de este evento y aprovechamos a recorrer San Isidro, que es un lugar hermoso”.



“Trato de venir todos los años porque soy un apasionado por los fierros. Pero no dejan de sorprenderme, en esta edición me encontré con autos que no sabía que existían. Todo es espectacular”, completó Francisco Mayer, de Guaymallén, provincia de Mendoza.



Durante los cuatro días de la muestra, el valor de la entrada en boleterías es de $500. Menores de 12 años ingresan gratis acompañados de un mayor.

No se suspende por lluvia.

El ingreso es por Av. Santa Fe y Av. Márquez

