11/10/2019 - 15:20 | Zonales / San Fernando Massa, Andreotti y ex técnicos del SENASA dialogaron sobre producción de alimentos y controles de sanidad en la Argentina Herramientas: Compartir: ver más imágenes El primer candidato a Diputado Nacional por el Frente de Todos, Sergio Massa; el candidato a Intendente, Juan Andreotti; la aspirante Diputada Nacional Alicia Aparicio; y los legisladores Diego Bossio, José Ignacio de Mendiguren, Carlos Selva y Rubén Eslaiman, recibieron en el Hospital Municipal de San Fernando a profesionales y especialistas más de 30 años de trayectoria Referentes y candidatos del Frente de Todos sostuvieron un encuentro en el Hospital Municipal de San Fernando. Allí el candidato a Intendente, Juan Andreotti; los postulantes a Diputados Nacionales, Sergio Massa y Alicia Aparicio; los legisladores Diego Bossio, José Ignacio de Mendiguren, Carlos Selva y Rubén Eslaiman, y el primer aspirante a concejal, Santiago Aparicio, recibieron a profesionales y especialistas en sanidad animal, vegetal e inocuidad de los alimentos.



La reunión fue encabezada el Dr. Alfredo M. Montes Niño (Ex Asistente Técnico del Administrador General del SENASA, quien realizó una presentación inicial sobre la temática. Allí se planteó la preocupación ante el desmantelamiento del sistema de inspección sanitaria que lleva adelante el SENASA y el consecuente desprestigio de los diversos productos agropecuarios argentinos en el mundo.





“Estuvimos definiendo el valor de la agroindustria y la industria de la alimentación para la Argentina que viene, con la necesidad de definir leyes que pongan un piso que certifiquen la calidad de la producción argentina pero que, además, permitan generar lo más importante que es el trabajo y los dólares a partir de exportaciones genuinas”, manifestó Sergio Massa tras la reunión.



En este sentido, subrayó: “El desafío es poner gente ya a trabajar en temas específicos. Alicia va a ser Diputad Nacional, aspiramos a que tome la agenda parlamentaria, como lo hacen también el ‘vasco' De Mendigaren y Carlos Selva que vienen trabajando en la sanidad animal hace mucho tiempo. El desafío es empezar a construir equipos de trabajo que aborde y resuelva los problemas”.



Por su parte, la Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales y candidata a Diputada Nacional, Alicia Aparicio, destacó la importancia del encuentro de trabajo. “Nos reunimos con 15 especialistas, científicos y profesionales que han trabajado mucho el tema durante años, que conocen profundamente los problemas de la Argentina y la relación con los mercados internacionales”, señaló.



“Vamos a trabajar para apoyar todos aquellos cambios que deban hacerse en la Argentina –agregó-. Fundamentalmente para crear trabajo, proteger nuestra producción y poder venderle al exterior. Es un trabajo enorme que vamos a tener que hacer pero hay mucha voluntad y toda esta gente que nos ha acompañado hoy está dispuesta a poner el hombro, a trabajar por el país y parte de sus sabiduría ponerla a disposición del pueblo argentino”.



Durante la reunión, los especialistas del área de sanidad alimentaria expusieron sus experiencias en la profesión, las problemáticas que atraviesa el sector y las necesidades que afronta su desarrollo.



El Dr. Guillermo Spaini (Ex Asistente de la Gerencia General) consideró que “lo primero que hay que destacar es que fue una reunión muy amena y estamos muy agradecidos de la oportunidad que nos dieron como técnicos de expresarnos de problemas desde las cadenas agroalimentarias hasta las problemáticas que tienen la legislación actual, tocando temas críticos como pueden ser el hambre, la producción y como hacemos para aumentar nuestras exportaciones”.







Otro de los presentes fue el Dr. Alfredo M. Montes Niño (Ex Asistente Técnico del Administrador General del SENASA). “Como profesionales de la ciencia y de la agroindustria –opinó-, destacamos tener la posibilidad de hablar con futuros legisladores sobre la necesidad que hemos visto a los largo de 30 o 40 años de carrera de reordenar aspectos que la Argentina que debe tener por ser un país con destino exportador. Nos llena de satisfacción hoy encontrar una respuesta, y un lugar donde volcar nuestra experiencia y conocimientos para que sean útiles para adelante”.



Y el Dr. Leonardo Mascitelli (Ex Coordinador de Relaciones Internacionales del SENASA), expresó: “Muchas veces la política es muy de corto plazo, sobre todo para estos temas como son el hambre, el consumo interno de alimentos y la exportación, cunado son asuntos de mediano y largo plazo. Es fundamental el interés que estos diputados y candidatos han presentado, y nos han dicho de estar en contacto para proponer soluciones de temas urgentes y de temas de mediano y largo plazo”.



Estuvieron presentes el Dr. Leonardo Mascitelli (Ex Coordinador de Relaciones Internacionales del SENASA), Dr. Guillermo Spaini (Ex Asistente de la Gerencia General), Ing. Juan Carlos Batista (Ex Director de Calidad Agroalimentaria), José Antonio Moreyra (Ex Coordinador de Fronteras y Barreras Sanitarias del SENASA), Dr. Fernando Ruiz Schwartz (Presidente de la Asociación de Veterinarios de Medicina Equina), Dr. Guillermo Moretti (Ex Jefe de Inspección Veterinaria SENASA), Dr. Abraham Falczuk (Ex Asesor de Presidencia del SENASA), Dr. Pees Lavori (Jefe de Control Bromatología Municipal), Ing. Guillermo Salvatierra (Ex Presidente del INTI), Diego H Telleria (Especialista en Impacto Ambiental de la Agencia Internacional de Energía Atómica), Dra. Mónica Ponce del Valle (Ex Coordinadora de Bienestar Animal del SENASA), Dr. Patricio Díaz Pumará (Presidente de la Asociación Argentina de Historia de la Veterinaria), Dr. Jorge Rodríguez Toledo (Ex Director de Laboratorios del SENASA) y Dr. Alfredo M. Montes Niño (Ex Asistente Técnico del Administrador General del SENASA)



Por parte del Municipio participaron Alicia Aparicio (Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales y candidata a Diputada Nacional por el Frente de Todos), Santiago Aparicio (Presidente del HCD y primer candidato a concejal), Luis Freitas (Secretario de Gobierno), Marcelo Campos (Subsecretario de Salud Pública), Gabriel Tato (Director General de Políticas Ambientales) y Guillermo Brambilla (Director General de Salud Pública), Hernán Zubizarreta (Director General De Zoonosis y Bromatología) y Luciana Schmoll (Coordinadora del Nutrición de Salud Pública). Volver