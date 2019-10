El candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, sostuvo que en la provincia de Buenos Aires lo que "se está discutiendo es deuda, hambre y desempleo".

Durante una recorrida por la ciudad de bahía Blanca el ex ministro de Economía resaltó que "por más que el gobierno se haga el distraído existe una profunda crisis laboral, productiva, educativa y sanitaria".



"Endeudaron la Provincia como endeudaron la Nación, cuando la gobernadora (Vidal) asume, la deuda era de 9 mil millones de dólares, cuando termine su mandato va a ser de 12 mil millones de dólares", explicó durante una conferencia de prensa.



En tanto, el economista consideró que "en la Argentina está ocurriendo una verdadera tragedia a nivel industrial".



Sobre las críticas que recibió por vincular la falta de empleo con el aumento de la gente que se vuelca al narcotráfico, Kicillof volvió a denunciar "campaña sucia" de parte del oficialismo.



"No nos vamos a sumar a los intentos de campaña sucia que el oficialismo continúa desplegando. No vamos a ser un gobierno de marketing, sino de gestión. El 11 de agosto las urnas dijeron: 'queremos soluciones y no más marketing, trolls y acusaciones'".



Tras su paso por Bahía Blanca, el candidato kirchnerista seguirá ruta este viernes hacia las ciudades de Mar del Plata, Maipú y Lezama.