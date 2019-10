Apoyo de Greenpeace a las mujeres indígenas que protestan pacíficamente en el Ministerio del Interior

Greenpeace expresó su apoyo al reclamo pacífico que un grupo de mujeres indígenas realizan en el Ministerio del Interior, a la espera de ser recibidas por las autoridades. Las manifestantes denuncian los daños que las industrias extractivas provocan en sus territorios



En un comunicado, las representantes de los pueblos originarios señalaron: “Acusamos de terricidio a los gobiernos, y a las empresas que están asesinando nuestros territorios. Llamamos terricidio al asesinato no sólo de los ecosistemas tangibles y de los pueblos que lo habitan, sino también al asesinato de todas las fuerzas que regulan la vida en la tierra, a lo que llamamos ecosistema perceptible. (...) No habrá posibilidad de reparar y restablecer estos ecosistemas, por más que se pueda reforestar o crear espacios verdes, la fuerza que habitó esas aéreas habrá desaparecido para siempre, estamos a tiempo de evitarlo”,



Greenpeace acompaña el reclamo y se suma al pedido para que las autoridades reciban a las manifestantes y garanticen el derecho a la protesta pacífica respaldado por la Constitución Nacional. Desde la organización recordaron que la libertad de expresión, el derecho de protesta, la defensa de la paz y la protección de la naturaleza, son pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática.



La organización ambientalista pide a las autoridades nacionales que ponga fin a la situación de avasallamiento sobre los pueblos originarios y sus territorios por parte de gobiernos y de corporaciones extractivistas, entre ellas mineras, petroleras, hidroeléctricas, agropecuarias, y madereras.



La organización adhiere a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluyendo el derecho específico de autodeterminación, libertad, paz y seguridad como individuos y colectivamente como pueblos distintos. En ese marco, Greenpeace apoya el derecho al consentimiento libre, previo e informado para las decisiones que los afectarán, incluyendo los proyecto en sus territorios tradicionales, y particularmente en relación con la exploración, el desarrollo, la utilización o explotación de minerales, maderas, peces, agua o de otros recursos. Los pueblos indígenas no deben ser desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios tradicionales.