Militantes del Frente de Todos de San Isidro fueron brutalmente agredidos en Boulogne

Dos militantes del Frente de Todos de San Isidro fueron brutalmente golpeados por un grupo de personas, mientras realizaban actividades de campaña para Federico Gelay, el candidato a intendente del espacio en la localidad de Boulogn

Uno de ellos terminó hospitalizado con nueve puntos en la cabeza tras ser agredido a piedrazos || Según explicitaron en la denuncia, fueron ocho los agresores que se encontraban con armas blancas y piedras, con la única intención de atacarlos



"Estoy conmocionado con este suceso. Yo he recibido amenazas desde las PASO a la fecha pero no le di entidad pensando en preservar el desarrollo político y electoral de la mejor manera y ahora me encuentro con este hecho lamentable que responde al manejo oscuro de la política que tiene vínculos con barrabravas funcionales a esto y que no quieren que se les terminen sus privilegios", expresó Gelay.



En ese sentido resaltó que “esta forma de intimidar o atacar nos fortalece: ahora vamos a acompañar a Matías (el militante más lastimado) en este triste momento y continuar con la campaña para renovar San Isidro”.



La denuncia fue realizada en la Comisaría 9na de La Horqueta y recayó en la Fiscalía de Boulogne.