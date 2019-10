Sergio Massa en Morón: “El Presidente está haciendo una gira de despedida que lo deja al borde del ridículo”

El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Massa visitó este jueves el municipio de Morón junto al candidato a intendente local, Lucas Ghi. En ese marco, aseguró: “El Presidente está haciendo anuncios virtuales mientras los comercios y las Pymes tienen cada vez menos crédito, menos venta y más presión impositiva y más aumentos en las tarifas de servicios”.



“Hoy visitamos una Pyme que sufre lo mismo que están sufriendo todas las Pymes en la Argentina de Macri. Esto es caída de ventas y aumento de servicios con un tarifazo desproporcionado, pero sobre todas las cosas, la sensación de que hay una economía de subsistencia”, sostuvo Massa luego de visitar la fábrica de pastas Don Viola, donde fue recibido por uno de sus dueños quien le transmitió las dificultades que atraviesa, como el descenso en la producción, la pérdida de clientes y la reducción de personal.



Luego, Massa y Ghi recorrieron el Centro Comercial de la estación El Palomar, donde dialogaron y caminaron junto a los vecinos. En ese marco, el candidato a diputado nacional aseguró: “Hoy los argentinos no aguantan más porque la economía está cada día peor. Estamos frente a un Presidente que está de gira de despedida, gastando millones, haciendo anuncios virtuales incumplibles, mientras los comercios y las Pymes tienen cada vez menos crédito, menos venta y más presión impositiva y más aumentos de servicios”, señaló.



Y añadió: “Yo le aconsejaría al Presidente que venga a caminar Morón, que venga a escuchar al vecino, y se va a dar cuenta que está haciendo una gira de despedida que lo deja al borde del ridículo mientras el país está cada día peor y los argentinos pierden todos los días por una economía que no da para más”.



Por último, destacó “El 10 de diciembre comienza una nueva Argentina, de trabajo y de producción, con otra provincia y otro Morón, con el empleo como una prioridad a la hora de la gestión”.



Acompañaron a Massa en Morón la diputada nacional Cecilia Moreau, el diputado provincial Rubén Eslaiman, el dirigente y ex intendente de Morón, Martín Sabbatella y los concejales Martin Marinucci y Raúl Díaz, entre otros.



La agenda de Massa continuará en San Fernando donde mantendrá un encuentro con ex técnicos del SENASA quienes le transmitirán su preocupación por el desmantelamiento del sistema de inspección sanitaria.