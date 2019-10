10/10/2019 - 17:47 | Política / Ritondo: “En la lucha contra el narcotráfico no se puede volver atrás” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo, visitó hoy las localidades de Trenque Lauquen y Pehuajó, donde realizó diversas actividades, charló con los vecinos y recibió un reconocimiento por su lucha contra el narcotráfico. “Me enorgullece decir que desde el inicio de la gestión, con la gobernadora María Eugenia Vidal, derribamos 143 búnkeres, realizamos 138.197 procedimientos antidrogas y secuestramos 75 mil kilos de marihuana, 500 mil unidades de paco, más de 6 mil kilos de cocaína y 240 mil microdosis de LSD, además de 155.853 personas aprehendidas por venta de estupefacientes”, aseguró el ministro de Seguridad, quien agregó: “En la lucha contra el narcotráfico no se puede volver atrás”.



“Logramos que en muchas partes de la provincia los delincuentes ya no puedan escuchar las conversaciones de la Policía porque encriptamos las comunicaciones; capacitamos a cada efectivo en diferentes áreas y pusimos en valor a una fuerza, que antes estaba subestimada y desacreditada, pero hoy es reconocida por todos”, explicó el titular de la Cartera.



“Dimos una enorme pelea contra las mafias y contra el narcotráfico como nunca antes se había dado”, aseguró el funcionario del gabinete de María Eugenia Vidal tras recibir, de parte de un grupo de vecinos, una plaqueta en agradecimiento “por su lucha incansable contra el narcotráfico en la Provincia”, durante una recorrida en el barrio Cumba de Pehuajó junto al candidato a Intendente por esa ciudad, Juan Miguel Cumba.



Previamente, Ritondo visitó Trenque Lauquen donde compartió un almuerzo en la municipalidad, visitó las obras de la nueva guardia del hospital local y charló con los vecinos, junto a Miguel Fernández, actual intendente y candidato por Juntos por el Cambio.



Durante las recorridas, también estuvieron presentes la candidata a diputada nacional, María Luján Rey, el legislador bonaerense Matías Ranzini y el candidato a diputado provincial por la cuarta sección electoral, Fernando Rovello.