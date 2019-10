Más de 8 mil abuelos de San Isidro celebraron los 30 años de Puerto Libre

La gran fiesta, donde también se festejó la llegada de la primavera, se realizó en el predio de cinco hectáreas donde todos los días miles de adultos mayores hacen actividades recreativas, en el marco del programa municipal Juventud Prolongada.



Bajo un sol radiante y a puro baile, más de 8 mil abuelos festejaron los 30 años de Puerto Libre, el predio de cinco hectáreas ubicado en Elcano 2340, Martínez, donde todos los días miles de adultos mayores hacen actividades recreativas, en el marco del programa Juventud Prolongada.



“Todos los años disfrutamos de esta hermosa fiesta donde celebramos la llegada de la primavera. Sin embargo, este año tiene el condimento especial de que este gran lugar cumple tres décadas de mejorar la calidad de vida de todos los adultos mayores. Queremos que todos los vecinos que se jubilan sigan teniendo una vida social activa y aquí queda a la vista que vamos por buen camino”, expresó el intendente Gustavo Posse.



A su lado, Antonio De Pascua, director de Tercera Edad, comentó: “30 años no se cumplen todos los días. Realmente, es un día emotivo para todos aquí al ver lo mucho que hemos crecido. Es impresionante la cantidad de gente se acerca y agradece tener un espacio que le suma vida a sus años”.



Durante todo el día, la celebración que ya es un clásico para los vecinos mayores de 60 años, tuvo shows en vivo donde se presentaron: el Dúo Acuarela, Celeste Rock, Los Iracundos, Guitarras Folk, La Juntada Malambo y el infaltable, Richard Santos. Además, hubo mucho baile, clases abiertas de zumba y folklore, y sorteos con importantes premios.



Mientras bailaba, Luis Manuel Pérez subrayó: “Yo quiero felicitar y agradecer al municipio por crear este lugar único en el mundo que de lunes a lunes nos brinda cientos de actividades para que disfrutemos”.



Claudia Gélido, quien se acercó a celebrar desde Beccar, destacó: “Esto es una maravilla. Hace 7 años que vengo a Puerto Libre y no lo cambio por nada. Esto no existe en ningún lado, es único”.



Sin dejar de sonreír, Beatriz Ácar completó: “Este lugar está cada vez más lindo. Con el correr de los años se va rejuveneciendo como todos lo que venimos a disfrutarlo”.