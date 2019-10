10/10/2019 - 16:13 | Zonales / San Isidro Denuncian que por vandalismo no funcionaron las bombas de extracción del túnel de Sarratea Herramientas: Compartir: ver más imágenes En los últimos días se produjeron robos de cables y grupos electrógenos, lo que impide el correcto funcionamiento de las bombas de extracción de agua. Además, hubo destrozos en los tableros eléctricos.

El Municipio de San Isidro denunció distintos actos de vandalismo que se llevaron a cabo en los últimos días en el recientemente inaugurado túnel de Sarratea de Boulogne.



“El domingo por la mañana y ayer a la noche, se registraron robos de cables y grupo electrógenos. Además, intentaron sustraer las bombas que elevan las aguas de las napas y las precipitaciones para que el túnel no se inunde”, contó el secretario de Obras Públicas, Bernardo Landívar, quien agregó que también se vandalizaron los tableros eléctricos lo que provocó la elevación de las aguas dentro de la cisterna.



“Realmente, estos hechos son una vergüenza porque perjudican gravemente a todos los vecinos. Si no hubiésemos intervenido de forma rápida, el túnel se habría inundado”, lamentó Landívar.



El Municipio instaló un grupo electrógeno provisorio para mitigar lo más posible el impacto de las próximas lluvias y reforzó la seguridad del lugar para impedir posibles futuros actos de vandalismo.