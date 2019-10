09/10/2019 - 18:43 | Policiales / Detuvieron al sospechado de asesinar a su pareja y enterrarla en un pozo ciego en José C. Paz Herramientas: Compartir: Un hombre de 44 años acusado de asesinar y enterrar en un pozo ciego a su ex pareja de 24 en el partido bonaerense de José C. Paz fue detenido hoy y se sospecha que el femicidio habría ocurrido la semana pasada.



Según confirmaron fuentes policiales a NA, una mujer denunció que Rodolfo Vallejos, quien quedó detenido este miércoles por la tarde, con la ayuda de un amigo habría matado a su ex pareja María Alejandra Martínez, en el partido de José C. Paz.



Tras la denuncia realizada, la Policía logró detener este miércoles por la mañana al presunto cómplice, Alfredo Ezequiel Pucheta, de 40 años, y allanó su lugar de trabajo, un comercio de venta de madera y leña ubicado en Avenida Presidente Illia y Valentín Alsina, de José C. Paz.



Allí, en el fondo del terreno, los efectivos encontraron el cuerpo de la víctima dentro de un pozo ciego y aparentemente habría sido asesinada a balazos.



La mujer denunciante habría contado en la comisaría local que el jueves de la semana pasada hubo una fiesta en ese lugar y que en ese momento habría sido cuando ocurrió el crimen.



Este miércoles por la tarde Vallejos quedó detenido en una vivienda ubicada en Fragata Sarmiento 1429, de José C. Paz, cuando intentaba darse a la fuga.



Según la investigación, se pudo establecer que el pasado 4 de junio Vallejos había hecho una denuncia contra la víctima en la comisaría de la Mujer de Pilar, y al día siguiente, ella hizo una denuncia contra el imputado por violencia de género.



La pareja habría convivido en una casa del barrio Villa Rosa del partido bonaerense de Pilar durante algunos meses.



En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 18 descentralizada de Malvinas Argentinas del Departamento Judicial de San Martín, a cargo del fiscal Carlos Hermelo, quien ordenó el allanamiento del lugar señalado por la denunciante y además la operación de autopsia del cuerpo para determinar las causales de muerte.



Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la justicia y serán indagados en las próximas horas. Volver