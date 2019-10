San Isidro: avanzan los trabajos de mejoramiento de hábitat en el barrio Martín y Omar

Se construyeron unas 12 viviendas y hubo más de 400 mejoras en baños, cocinas, techos y revoques. Además, se realizaron pavimentos, sistemas pluviales, sumideros y veredas en ese sector del Bajo.



Ayer por la tarde, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse y la secretaria de Infraestructura Urbana de la Nación, Marina Klemensiewicz, supervisaron el avance de los trabajos de mejoramiento de hábitat en el Barrio Martín y Omar del Bajo de San Isidro. Hay 12 nuevas viviendas y más de 400 mejoras en baños, cocinas, techos y revoques de diferentes casas.



“Estas obras son producto de un convenio firmado con Nación que nos permitió urbanizar esta zona vulnerable del Bajo de San Isidro. Hubo mucho diálogo y consenso con los vecinos para lograr la inclusión social del barrio con el resto de la comunidad y la ciudad. Buscamos que todos los vecinos puedan vivir en igualdad de condiciones con acceso a los servicios cloacales, agua potable e integración”, sostuvo Posse, tras recorrer las obras y dialogar con los vecinos.

Y remarcó: “Estas obras ayudan a mejorar los índices de mortalidad infantil, materna y longevidad “.

Las obras contemplan la construcción de unas 12 viviendas, más de 400 mejoras en baños, cocinas, techos y revoque; desagües, pavimentos, veredas, luminarias LED, red de gas y cloacas en el Barrio Martín y Omar, delimitado por las calles Camino de la Ribera - El Fomentista, Roque Sáenz Peña, Gaboto, Martín y Omar y Pedro de Mendoza, incluidas Cnel. Obarrio, Cnel. Rosales y varios pasajes. Se beneficiarán unas 500 familias.



“Ni bien se lanzó este plan de hábitat, Posse nos comentó que quería llegar a este barrio. Fue una inversión muy grande y un trabajo impecable del Municipio para lograr un consenso con los vecinos, recorriendo casa por casa, y detectando las necesidades para acompañarlos. Este lugar no tiene nada envidiarle a los barrios consolidados del Bajo de San Isidro”, señaló Klemensiewicz.



Alejandra Concepción, que vive hace más de 30 años en el barrio, expresó: “Estábamos esperando estas obras y no puedo creer que ya son una realidad. Nos cumplieron un gran sueño, y me pone contenta que el intendente venga personalmente a supervisar los trabajos”.



“El barrio cambio muchísimo, estamos felices. Le agradecemos al municipio por estas obras y por mejorar nuestra calidad de vida”, completó Gonzalo Torcuato, vecino de la zona.