Dos personas asesinadas y dos heridas en una toma de rehenes en Rafael Calzada: hay un detenido y dos prófugos

Dos personas fueron asesinadas hoy y otras dos resultaron heridas de gravedad durante una violenta toma de rehenes que se desató este martes en un vivero de la localidad bonaerense de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, a donde ingresaron al menos tres delincuentes armados, dos de los cuales lograron darse a la fuga.

Según informaron fuentes policiales a NA, los delincuentes ingresaron alrededor de las 11:00 al vivero ubicado en Illia y 12 de Octubre, de la localidad de Rafael Calzada, y propiedad de Vicente Gramuglia, de 67 años, una de las víctimas fatales.



Tras el ingreso, uno de los ladrones bajo los efectos de alguna droga, le empezó a reprochar a los gritos a la otra víctima fatal, empleado del vivero y presunto "entregador": "Acá no hay nada.



¿Dónde me mandaste, hijo de puta?".

Aparentemente, los delincuentes fueron al lugar para robar una importante cantidad de dinero, pero cuando llegaron al vivero comprobaron que el botín no era tal.



La situación se habría tornado violenta, por lo que los otros dos delincuentes se escaparon del vivero antes de que el Grupo Halcón cercara el domicilio y empezara la negociación.



Según las fuentes, los dos cómplices del delincuente detenido se habrían dado a la fuga cuando éste entró en un estado de locura (presumiblemente debido al consumo de estupefacientes) y mató a balazos a dos personas e hirió con un cuchillo a otras dos.



Las personas heridas y que fueron trasladadas de urgencia al Hospital Meléndez, tras la detención del delincuente, son la esposa y el hermano del dueño del vivero.



La negociación entre el delincuente y el Grupo Halcón finalizó luego de casi dos horas. .



La Policía buscaba intensamente este martes por la tarde a los dos prófugos.



Trascendió que el lunes un auto merodeaba la cuadra en la que se encuentra el vivero, pero esto hasta el momento es material de investigación, al igual que la versión que el empleado asesinado fue el entregador del hecho.