Luis Andreotti compartió el 20° aniversario del Centro de Ex Combatientes de Malvinas

Luego de la entrega de placas recordatorias, que se realizó en el SUM del nuevo Cuartel de Bomberos, el Jefe Comunal afirmó: "El Municipio, en nombre del pueblo de San Fernando, siempre está presente para hacerle un homenaje a nuestros héroes contemporáneos que hoy tenemos". En el SUM del nuevo Cuartel de Bomberos de San Fernando se llevó a cabo una cena en celebración de los 20 años de la constitución del Centro de Ex Combatientes de Malvinas del distrito, a la que asistió el Intendente Luis Andreotti junto a Alicia Aparicio, Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, y candidata a Diputada Nacional.



“Realmente es un lindo recordatorio y un homenaje a los ex combatientes, compartir con la familia y con ellos siempre es un gusto, más en este momento cuando en este año se fue físicamente Juan Cimino –porque ellos siempre están presentes- y el Municipio en nombre del pueblo de San Fernando siempre está para hacerle un homenaje a los héroes contemporáneos que hoy tenemos”, destacó Luis Andreotti al finalizar el acto.



El Presidente del Centro de Ex Combatientes, Luis Gauna, muy emocionado expresó: “Son 20 años de constituido legalmente: ya veníamos luchando desde 1983 a nivel barrios, empezando a reclutar compañeros. Hemos progresado gracias a la mano que nos da el Intendente Andreotti. Sin este apoyo se hubiera complicado mucho, y como es ‘malvinero' se simplifica todo. Y cada vez recibimos más reconocimiento, porque nos van conociendo a nosotros y a nuestras historias, lo que moviliza a la gente”.



Por su parte, el Veterano de Guerra Jorge Omar Barrera, consideró: “Ya tenemos 20 años como institución en San Fernando, un orgullo para todos los sanfernandinos. No es fácil tener 20 años como institución y llevarla adelante, obvio que gracias a la gestión de Luis Andreotti”.



Y recordó: “Juan ‘Tano' Cimino fue un puntal muy importante para nosotros, muy buen gestionador con el Intendente y el Departamento Ejecutivo, Pero como dijo él mismo, tenemos que seguir adelante”.



Además, estuvieron presentes el Secretario de Protección Ciudadana, Hugo Giuffre; el coordinador de Entidades Intermedias, Pablo Pasut y los concejales Päblo Peredo, Carlos Bergandi, Corina Ramírez e Ignacio Álvarez.