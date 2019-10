Tigre, el mejor de zona norte en las finales de los Juegos Bonarenses 2019

La delegación del Municipio obtuvo 23 medallas en diversas disciplinas deportivas, ubicándose en la decimoquinta posición de la tabla general de la competencia, llevada a cabo en Mar del Plata. En la edición 28° del certamen, participaron más de 22 mil atletas.



Atletas del Municipio obtuvieron una destacada participación en la 28° edición de las finales de los Juegos Bonaerenses, que se celebraron como cada año en la ciudad de Mar del Plata. Con 23 medallas en diversos deportes, Tigre fue el distrito mejor posicionado en la tabla general de toda la zona norte.



Centenares de vecinos compitieron en deportes como fútbol, gimnasia artística, tenis, ping pong, natación, taekwondo, skate, beach vóley, atletismo y patín artístico, entre otros. Durante la competencia, la delegación cosechó 8 medallas de oro, 10 de plata y 5 de bronce y se ubicó por encima de Malvinas Argentinas, Pilar, San Isidro, Escobar y Vicente López.



El certamen se celebró del 28 de septiembre al 2 de octubre y contó con la participación de más de 22 mil participantes que compitieron en disciplinas deportivas y culturales.



Medallas de oro:



Handball Sub-14 masculino -Instituto General Pacheco



Van Rwswiuk Luca Ian - lucha libre



Baldiviezo Ignacio – tenis de mesa (PCD)



Morel Matías Oscar – natación (PCD)



Borroni Gonzalo – atletismo (PCD)



Melatini Geogina Milagros – natación (PCD)



Morales Centurión María – tenis de mesa



Medallistas de plata:



Cáceres Candela Victoria - lucha libre



Hinostroza Leandro – atletismo (PCD)



Rivero Gabriel – lucha greco romana



Spiritelli Ramiro – Boccia (PCD)



Alacarcón Milagros – atletismo (PCD)



Mediana Micaela y Sosa Celina – tenis doble



Icardo Sforza – patín artístico



Pacheco GYM – gimnasia artística sub 13



Club Atlético Caza y Pesca – básquetbol 3x3 sub 14



Club Atlético Caza y Pesca – básquetbol 3x3 sub 18



Medallistas de bronce:



Ibarra Sofía – atletismo



Dauz Aldana – atletismo



Club Colegiales – fútbol reducido (PCD)



Olmos Joaquín – atletismo



Pacheco GYM – gimnasia artística sub 18



El Municipio de Tigre cuenta con 18 Polideportivos, donde niños, niñas, jóvenes y adultos mayores concurren para la práctica de diversos deportes. Además, el distrito conserva 17 natatorios climatizados donde se llevan adelante actividades durante todo el año.



Los Juegos Bonaerenses brindan un espacio de participación e inclusión para jóvenes y adultos mayores, a través de actividades deportivas, lúdicas y culturales en toda la provincia. De esa manera, los participantes manifiestan valores positivos como el compromiso, el trabajo y el esfuerzo; prevaleciendo la lealtad y el respeto por todos.



Acompañaron a la delegación: el concejal Luis Samyn Ducó; el subsecretario de Deportes, Mariano Lorenzetti y el director de Programas Deportivos, Julio Nocioni.