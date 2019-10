Eduardo Sacheri y Victor Hugo Morales visitaron la feria del libro de Merlo

Continuando con el cronograma de invitados a la Feria del Libro, este fin de semana hicieron su presentación en esta tercera edición el escritor Eduardo Sacheri y el periodista Víctor Hugo Morales.



El viernes por la tarde en el auditorio central Homero Manzi, el escritor argentino Eduardo Sacheri ofreció una charla sobre sus libros, las adaptaciones de los mismos a películas y respondió todas las inquietudes de los presentes.



“Me parece genial que se realice en esta época del año y que este llena de chicos de escuelas todo el día, es muy linda opción. Me habían invitado antes y no pude venir pero esta vez pude cumplir”, opinó Sacheri respecto a la Feria.



Además, el escritor reflexionó sobre su obra “La noche de la Usina”, que recientemente fue adaptada al cine (“La odisea de los giles”) y está nominada al Oscar: “Con esta cosa argentina tan cíclica de crisis económica el contexto de la película tiene que ver con lo que pasó en el 2001, con esa idiosincrasia nuestra también para las crisis”.



Por otro lado, el sábado terminando la tarde, Víctor Hugo Morales brindó una charla que se tornó de ida y vuelta con el público, con temas de interés general, en una sala colmada de espectadores que no quisieron perderse la visita del periodista uruguayo.



En ese sentido, Víctor Hugo expresó: “Es maravilloso que lo puedan hacer porque hay que resistir, y poder mantener en pie valores de este tipo. A mí me parece una demostración de los valores que llevan adelante quienes organizan este tipo de eventos”.

“Es extraordinario que estemos aquí en Merlo Frente a una Feria del Libro en tiempos que la gente tiene tantas dificultades. El Gobierno Nacional alejó la cultura de la gente” finalizó el periodista.



La Feria del Libro continúa hasta el 13 de octubre y podés consultar el cronograma completo en http://www.merlo.gob.ar/feriadellibro