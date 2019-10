Una multitud caminó en San Isidro para concientizar sobre el cáncer de mama

El Municipio organizó esta actividad para generar conciencia acerca de la detección temprana de la enfermedad. Mujeres, hombres, adolescentes y hasta niños estuvieron presentes en la cita de color rosa.



El sábado pasado, el Municipio de San Isidro realizó la caminata “Abrazamos a la vida”, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, que es curable en el 98% de los casos. Cientos de personas, vestidos de rosa, se sumaron a la propuesta.



El intendente Gustavo Posse participó de la caminata y dialogó con los vecinos. “Es un gesto de lucha contra una enfermedad que detectada a tiempo puede curarse. Es sumamente motivador ver a todas estas personas para celebrar la vida y colaborar con esta causa en la que trabajamos orgullosamente con un sistema hospitalario propio con elementos materiales de última tecnología, y fundamentalmente con el valioso recurso humano que son los médicos y los técnicos”, afirmó.



La iniciativa tuvo su punto de encuentro en el Paseo de Bicicletas en Acassuso. Allí, cientos de personas, entre mujeres, hombres, adolescentes y hasta niños en coches de bebés, se hicieron presentes en una cita de color rosa, en la que se caminó por Av. de la Unidad Nacional, luego por Av. Santa Fe para llegar a las escalinatas del Hospital Central de San Isidro.



Una de cada ocho mujeres podría padecer cáncer de mama a lo largo de su vida y es la principal causa de muerte oncológica en la mujer. “Con estas acciones buscamos crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana mediante la realización de los controles mamarios anuales. Pero es un problema que no solamente afecta a las mujeres (lo sufren en el 95 por ciento de los casos), ya que también hay un porcentaje de hombres que lo padecen. Tenemos que ser divulgadores de que esta enfermedad, que tiene tratamiento, y que realmente hay muchas posibilidades para hacer un diagnóstico certero”, señaló Lorena Lainati, subjefa de Oncología de San Isidro.



En relación a las recomendaciones resumió: “No hay que fumar porque genera cáncer en cualquier lugar, pero también en la mama. Tampoco tomar alcohol en forma excesiva. No se debe tener sobrepeso, hay que hacer actividad física, y realizar la consulta anual al control ginecológico; con eso podemos ganarle al cáncer”.



La emoción acaparó la caminata, con pacientes recuperadas y familiares de pacientes que se sumaron a la gran cantidad de vecinos.



La conductora de televisión y actriz, Karina Mazzocco también participó de la iniciativa. “Está muy bueno el mensaje que se transmitió hoy, que es el de tomar conciencia de que las mujeres nos logremos comprometer con el cuidado de nuestro cuerpo, con hacernos nuestra mamografía, ecografía y estudios todos los años. Porque el cáncer de mama detectado a tiempo se cura”, remarcó.



Tras completar la caminata, Stella Maris, que en 2013 tuvo cáncer de mama, contó: “Me operaron, me hicieron quimioterapia y hoy estoy de pie, por eso caminé para celebrar la vida. Le quiero agradecer al Municipio porque tenemos el Hospital Municipal de Boulogne y el Hospital Central que brindan una mejor atención que una clínica privada”.



A su lado, Susana que también venció al cáncer de mama, indicó: “El Hospital Central de San Isidro es el mejor del país. Nos ofrecen todo; un taller de psicooncología, clases de yoga y teatro. Yo tengo obra social, pero me atiendo en este hospital porque trabajan de forma espectacular, tienen los mejores profesionales”.