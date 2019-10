En Pilar extienden la campaña especial de vacunación contra el sarampión

En el marco de la campaña ampliada de vacunación contra el sarampión, el municipio informa que la misma se extiende hasta el 15 de noviembre. Esta iniciativa está a cargo del Departamento de Medicina Preventiva, dependiente de la Secretaría de Salud.



Con la aplicación de dosis extra de tripe viral-, ya aplicaron más de 700 vacunas. Al respecto, la responsable de Medicina Preventiva, Dra. Ana Valentinuz señaló: "Ante la situación epidemiológica actual, creemos que es sumamente necesario que la población conozca los síntomas y formas de prevenir el sarampión”.



La principal herramienta de prevención de esta enfermedad es a través de la vacunación con triple viral (sarampión, rubéola y paperas). Por eso, se aconseja a los padres con niños de 6 a 11 meses que se acerquen a los vacunatorios municipales para que sus niños reciban la vacuna. También es importante que revisen los calendarios de vacunación para ver si sus niños entre 13 meses y 4 años inclusive tienen las dosis, en caso de no ser así deberán vacunarse.



"Estamos muy conformes con el desarrollo de la campaña y todavía tenemos más de un mes para seguir adelante con este plan sanitario”, agregó Valentinuz.



De esta manera se indica que los bebés de 6 a 11 meses deben recibir una dosis extra de triple viral. En tanto, los niños entre 13 meses y 4 años inclusive, tienen que tener aplicadas 2 dosis de vacuna triple viral. Y los mayores de 5 años adolescentes y adultos nacidos después de 1965 deben contar con dos dosis de vacuna.



Además, para los equipos de salud se indica la acreditación de dos dosis de vacunas doble o triple viral para que puedan estar adecuadamente protegidos.



Por otra parte, se recuerda a los viajeros verificar contar con esquema de vacunación contra el sarampión completo para la edad según Calendario Nacional de Vacunación (vacuna doble o triple viral). De no contar con las dos dosis recomendadas, la vacuna debe ser aplicada como mínimo de 15 días antes de viaje.



Los niños de 6 a 11 meses que viajen a áreas de circulación viral activa, deben recibir una dosis de vacuna triple viral. Esta dosis no debe ser tenida en cuenta como esquema. Se administrarán las dosis correspondientes al Calendario al año de vida y al ingreso escolar.



En casos de niños menores de 6 meses de vida, se sugiere aplazar o reprogramar el viaje puesto que en ellos es la vacuna triple viral está contraindicada.



Según informaron las autoridades, se están preparando operativos especiales de vacunación en vía pública, bajo la premisa de aumentar la captación del público objetivo.



El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa. Se propaga fácilmente cuando la persona infectada elimina secreciones respiratorias al hablar, toser o estornudar, o por estar en contacto con cualquier objeto contaminado. Una persona al excretar el virus a través de la saliva puede infectar hasta 14 personas. Los síntomas se caracterizan por fiebre alta, secreción nasal, conjuntivitis, tos, erupción en la cara y cuello que se va extendiendo al resto del cuerpo, y la aparición de pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla.



En caso de fiebre y erupción en la piel o alguno de los síntomas mencionados, se recomienda acudir inmediatamente al Centro de Salud más cercano. Además se sugiere informar sobre los síntomas para ser atendido con prioridad.



La vacuna se aplica en forma gratuita y sin orden médica en los vacunatorios de nuestros Hospitales y Centros de Salud.