07/10/2019 - 10:38 | Zonales / San Fernando Miles de sanfernandinos disfrutaron de una nueva edición del Warmichella Lifestyle Festival Herramientas: Compartir: ver más imágenes La feria de emprendedores, arte, música, diseño y food trucks llegó al Parque Náutico, frente al río, donde las familias aprovecharon una original y gratuita propuesta de fin de semana. Más de 100 emprendedores llevaron su espíritu creativo, junto al arte y la música en vivo, y los food trucks, al Parque Náutico de San Fernando. Así se vivió el Warmichella Lifestyle Festival 2019 que convocó a miles de vecinos para disfrutar y llevarse experiencias únicas en una jornada original junto al río.



El Diputado Provincial y candidato a Intendente, Juan Andreotti, quien recorrió la muestra, manifestó: “Estamos disfrutando este fin de semana de un festival que ya se viene realizando todos los años en el Parque Náutico, uno de los lugares más lindos que tiene San Fernando para disfrutar en familia junto a al río. Warmichella es una iniciativa donde muchísimos emprendedores vienen a mostrar sus productos, hay espacios de comida y en esta edición pudimos incorporar a emprendedores sanfernandinos que trabajan hace mucho tiempo”.







En ese sentido, destacó: “El San Fernando que se viene es mirando hacia río y que todos los vecinos puedan acercarse y disfrutar de este lugar tan lindo que nos ha dado la tierra”.



Juan Andreotti estuvo acompañado por el Presidente del HCD, Santiago Aparicio; el Secretario de Educación y Deporte, Carlos Traverso; el Secretario de Protección Ciudadana, Hugo Giuffre, y el Subsecretario de Coordinación y Privada, Sebastián Cañellas, junto a otras autoridades municipales.



Belén Moroni, creadora de Warmichella, expresó: “Tuvimos suerte porque nos tocó un clima increíble, este año a diferencia del anterior son más de 100 emprendedores que participan. Estamos muy contentos, para mi San Fernando es el lugar ideal para hacer Warmichella por el río, la buena onda y el sol. Estamos felices de volverlo a repetir acá”.



“Sin Juan Andreotti esto no se podría hacer y estamos muy agradecidas por su presencia. También nos visitaron muchos influencers y famosos que vivieron Warmichella desde sus inicios y siempre nos acompañan”, agregó.

Entre los famosos que pasaron por el Parque Náutico, el reconocido periodista Juan Pablo Varsky llegó junto a su esposa y sus hijos. “Muy lindo evento, no lo conocía. La primera vez que vengo a Warmichella y a esta parte de San Fernando. Me gustó mucho este predio municipal, como están distribuidos los stands y ahora estamos haciendo cola para comprar algo. El clima acompañó por lo que un programa de domingo espectacular”, aseguró el conductor radial.



Y Florencia Scharenberg, influencer especialista en belleza, también estuvo presente: “La estoy pasando espectacular, la mejor edición de Warmichella que vi. Estoy muy contenta de estar en San Fernando, hay buenos emprendedores, decoración, cosas para chicos y comida de un gran nivel”.







Por su parte, un emprendedor de 'Sanferiando', Juan Ignacio, contó: “Nosotros trabajamos productos artesanales de cuero como bolsos, mochilas, accesorios, sillas, es un negocio familiar y es la primera vez que participamos de este festival, nos gusta mucho. Somos de San Fernando de toda la vida y estoy muy agradecido de tener esta oportunidad de mostrar mis productos”.



La emprendedora, Cecilia de “Cambá Deco”, sostuvo: “Vendemos delantales, manteles, lonas y bolsos pintados a mano. Es la primera vez que participo, la organización me parece excelente y la recepción de los vecinos es muy buena”.



Otra emprendedora de San Fernando, Sandra, de “Cosa Mía” agregó: “Tengo productos en madera y contenedores en tela. Me encanta Warmichella y este año tuvimos la suerte de participar, estamos felices porque esto es una fiesta”.



En cuanto a los visitantes de Warmichella, Laura, del barrio de Victoria, dijo: “Es una opción linda para la familia y conocer a los emprendedores, acompañados de buena música y arte”.



Franco, que vino con su familia, agregó: “La verdad que está muy lindo, es la segunda vez que venimos y nos encanta. Un lindo paseo para aprovechar al aire libre y gratuito”.



Y Romina finalizó diciendo: “Vine por una diseñadora en especial y me encantó todas las propuestas. Pudimos aprovechar el día al aire libre con amigos y familia”. En ese sentido, destacó: “El San Fernando que se viene es mirando hacia río y que todos los vecinos puedan acercarse y disfrutar de este lugar tan lindo que nos ha dado la tierra”.Juan Andreotti estuvo acompañado por el Presidente del HCD, Santiago Aparicio; el Secretario de Educación y Deporte, Carlos Traverso; el Secretario de Protección Ciudadana, Hugo Giuffre, y el Subsecretario de Coordinación y Privada, Sebastián Cañellas, junto a otras autoridades municipales.Belén Moroni, creadora de Warmichella, expresó: “Tuvimos suerte porque nos tocó un clima increíble, este año a diferencia del anterior son más de 100 emprendedores que participan. Estamos muy contentos, para mi San Fernando es el lugar ideal para hacer Warmichella por el río, la buena onda y el sol. Estamos felices de volverlo a repetir acá”.“Sin Juan Andreotti esto no se podría hacer y estamos muy agradecidas por su presencia. También nos visitaron muchos influencers y famosos que vivieron Warmichella desde sus inicios y siempre nos acompañan”, agregó.Entre los famosos que pasaron por el Parque Náutico, el reconocido periodista Juan Pablo Varsky llegó junto a su esposa y sus hijos. “Muy lindo evento, no lo conocía. La primera vez que vengo a Warmichella y a esta parte de San Fernando. Me gustó mucho este predio municipal, como están distribuidos los stands y ahora estamos haciendo cola para comprar algo. El clima acompañó por lo que un programa de domingo espectacular”, aseguró el conductor radial.Y Florencia Scharenberg, influencer especialista en belleza, también estuvo presente: “La estoy pasando espectacular, la mejor edición de Warmichella que vi. Estoy muy contenta de estar en San Fernando, hay buenos emprendedores, decoración, cosas para chicos y comida de un gran nivel”.Por su parte, un emprendedor de 'Sanferiando', Juan Ignacio, contó: “Nosotros trabajamos productos artesanales de cuero como bolsos, mochilas, accesorios, sillas, es un negocio familiar y es la primera vez que participamos de este festival, nos gusta mucho. Somos de San Fernando de toda la vida y estoy muy agradecido de tener esta oportunidad de mostrar mis productos”.La emprendedora, Cecilia de “Cambá Deco”, sostuvo: “Vendemos delantales, manteles, lonas y bolsos pintados a mano. Es la primera vez que participo, la organización me parece excelente y la recepción de los vecinos es muy buena”.Otra emprendedora de San Fernando, Sandra, de “Cosa Mía” agregó: “Tengo productos en madera y contenedores en tela. Me encanta Warmichella y este año tuvimos la suerte de participar, estamos felices porque esto es una fiesta”.En cuanto a los visitantes de Warmichella, Laura, del barrio de Victoria, dijo: “Es una opción linda para la familia y conocer a los emprendedores, acompañados de buena música y arte”.Franco, que vino con su familia, agregó: “La verdad que está muy lindo, es la segunda vez que venimos y nos encanta. Un lindo paseo para aprovechar al aire libre y gratuito”.Y Romina finalizó diciendo: “Vine por una diseñadora en especial y me encantó todas las propuestas. Pudimos aprovechar el día al aire libre con amigos y familia”. Volver