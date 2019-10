07/10/2019 - 10:20 | Zonales / San Fernando Distintas “Civilizaciones” participaron de la Gimnasiada de Adultos en San Fernando Herramientas: Compartir: ver más imágenes Los participantes se ataviaron con originales disfraces representativos de distintas civilizaciones: salieron a la pista griegos, romanos, chinos, maoríes y escoceses, que deslumbraron con su indumentaria frente a un gran número de familiares y amigos. En una noche excepcional, a lleno total y plena de luces y colores, se llevó a cabo una “Gimnasiada”, donde quienes participan de actividades como Danzas, Zumba, Árabe y Ritmos Latinos mostraron las destrezas adquiridas frente a familiares y amigos, con la temática de las distintas “Civilizaciones”.



El Diputado Provincial y candidato a Intendente Juan Andreotti, acompañado por el Presidente del HCD, Santiago Aparicio, dijo: “Compartimos dos días de Gala de Gimnasiada de los 10 Polideportivos del Municipio; cada día ha venido una multitud de gente a acompañar a quienes participan de las actividades, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Nos alegra ver que el deporte nos une. Hay un Polideportivo en cada uno de nuestros barrios y hoy acá nos encontramos todos a disfrutar, a juntarnos, a compartir una noche para mostrar todo lo realizado durante el año”.







“Es una alegría que, a partir del deporte, todo San Fernando sea uno y ojalá que tengamos muchísimos más días como éste, porque tenemos que celebrar que podamos hacer deporte en San Fernando, construyendo valores en cada Polideportivo, y por eso seguiremos invirtiendo en materia deportiva para todos los vecinos”, concluyó Juan Andreotti.



Por su parte, el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, agregó: “Estamos muy contentos porque otro año más la Gimnasiada da que hablar con la concurrencia de la familia, como queremos en San Fernando. El Intendente Andreotti nos pidió desde el primer momento que integremos a todos, que los Polideportivos sean la base de la unidad de nuestro Municipio, y hoy eso se pudo ver acá. De los diez Polideportivos vinieron a compartir todo lo que aprendieron durante el año, y eso es lo más importante. Todos pudieron disfrutar e integrarse, que es la única manera de salir adelante. En San Fernando lo pudimos lograr, los vecinos nos responden muy bien; esperemos que lo que viene sea igual para la Provincia y la Nación, que nos podamos integrar y entre todos compartir esto tan lindo que es el deporte y la unidad de los vecinos”.







La noche fue de los participantes como Edith, del Poli 8, que opinó: “Me parece bárbaro, qué bien que estén haciendo esto para la gente que quiere dedicarse a hacer deporte y participar de todo lo que es baile. Estoy muy contenta, porque es todo muy lindo; se hacen muchas amistades y hay compañerismo con los profes”.



Jéssica, profesora del Poli 7, agregó: “Estamos interpretando a Esparta; muy contentos, con ganas de bailar mucho. Me encanta, porque es una oportunidad única para poder bailar, lucirse, demostrar lo que se sabe y poner en escena todo lo que se practica durante las clases, que es un montón”.



Miguel, del Poli 1, disfrazado de egipcio, destacó: “Para mi está muy bueno; es la segunda vez que participo. El año pasado me vino un ACV, y bailar para mi me ayuda. Es bárbaro, espectacular”.



Desde las gradas, Daniela, vecina de Virreyes, fue a ver a las chicas de Danzas Arabes, Mix y Zumba. “Esta hermoso, es la primera vez que vengo. Está todo muy lindo, sin dudas”.







Laura, del barrio Mil Viviendas, agregó: “Vine a ver a mi amiga Mónica. La verdad que es buenísimo, yo hago Natación y Aquagym en este Poli”.



Marta, del barrio San Lorenzo, que fue a ver a su esposo, dijo: “Es la segunda vez que va a actuar, lo vengo a ver muy emocionada, porque para la gente de la Tercera Edad es muy bueno; le hace bien a todas las personas grandes. Y felicito al Intendente Andreotti por todo lo que hace por la Tercera Edad”



Luciano, de San Fernando, concluyó: “Vine a ver con mi nena a mi señora Adriana, que hace Yoga, Baile, Natación, de todo en el Poli. Lo aprovecha a full. Me parece bárbaro, porque el deporte siempre alienta a la salud y a salir de la zona de confort”.



