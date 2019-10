04/10/2019 - 14:16 | Política / Tigre Carlos Heller disertó en Tigre ante más de 300 vecinos Herramientas: Compartir: ver más imágenes El actual presidente del Banco Credicoop disertó anoche en el Teatro Pacheco, donde estuvo acompañado por el candidato a intendente de Tigre por el Frente de Todos, Julio Zamora, y el presidente provincial del Partido Solidario, Carlos Grande. Más de 300 vecinos participaron de la exposición.

Con el lema “Distribuir mejor para seguir creciendo” se realizó, en el Teatro Pacheco, una charla abierta a toda la comunidad a cargo del cooperativista, político, dirigente deportivo y actual presidente del Banco Credicoop, Carlos Heller. La jornada, de la que también participó el candidato a intendente de Tigre por el Frente de Todos, Julio Zamora, y el presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires, Carlos Grande, se centró en el análisis de la coyuntura político-económica actual y de las perspectivas posibles de la Argentina, de cara al contexto nacional y provincial posterior a las elecciones generales.



"Efectivamente estamos en dificultades, tanto la caída del consumo como el resto de los indicadores económicos están tremendamente mal. Lo que hay que hacer es entender que la gente tiene derechos y que los Estados nacional, provincial y municipal tienen la responsabilidad de instrumentar políticas que garanticen esos derechos", sostuvo Heller -quien fue fundador del Banco Credicoop, vicepresidente del club Boca Juniors y diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires-, y agregó: "Hay que generar trabajo, lo que hará subir la demanda para incrementar el consumo, que se traduce en aumentarle el sueldo a la gente".







En este sentido, Heller explicó la importancia que tendrá el rol de la industria como fuerza de desarrollo para los años venideros. A su vez, recordó que Argentina debe recuperar el manejo soberano de sus decisiones políticas y económicas, lo que le permitirá generar soluciones con herramientas de gestión pública –para hacer frente a los distintos desafíos que se presenten–, que estén consensuadas por las mayorías, y no digitadas desde el Departamento de Estado de EE.UU, haciendo referencia a la actual relación de dependencia y subordinación que mantiene el gobierno nacional con el país norteamericano.



"Tenemos esperanza de que vengan vientos reparadores para los miles de trabajadores que quedaron en la calle y para las pymes que tuvieron que cerrar. En eso me parece que tanto el gobiuerno de Alberto Fernández como el de Axel Kicilof van a tener que llevar a cabo una tarea muy grande", señaló Zamora -que en el comienzo de la charla dio unas palabras de bienvenida-, y agregó: "Nosotros estuvimos, como muchos municipios, trabajando aisladamente con una discrecionalidad de la gobernadora Vidal, priorizando obras en distrirtos afines al oficialismo. Por lo tanto lo que viene es un trabajo en conjunto tendiente a poder llevar tranquilidad a todos los hogares".



En la órbita local, se planteó la necesidad de pensar una Provincia que gestione políticas mancomunadamente con el Municipio, dejando atrás la discriminación en cuanto a la entrega de partidas presupuestarias a distritos opositores, como sucede con el gobierno provincial actual. Entender a los diferentes partidos de Buenos Aires como pilar fundamental de crecimiento económico y de trabajo en equipo, fue uno de los tópicos clave de la charla.

Por su parte, el presidente provincial del Partido Solidario, Carlos Grande, comentó: "El gran desafío que tendrá el próximo gobierno es de qué manera focalizar las políticas en el desarrillo de la educación y de la salud, como así también en el tema de vivienda y trabajo. Creo que hay una gran esperanza en todo el pueblo bonaerense, que está entusiasmo con el resultado de las últimas PASO".







A nivel macroeconómico se abordó la necesidad de poner en marcha una “rueda virtuosa” que comprenda generar demanda para que aumente el consumo, ponderar el crecimiento de la actividad económica y, de esta manera, incrementar el empleo registrado.

Sobre el final Carlos Heller recibió, a modo de agradecimiento por su visita, una placa conmemorativa en nombre de toda la comunidad de Tigre.



Participaron de la actividad, la candidata a diputada provincial Roxana López, los candidatos a concejal por el Frente de Todos, Rodrigo Molinos, Florencia Mosqueda, Milca Sosa y Francisco Rosso.



Participaron de la actividad, la candidata a diputada provincial Roxana López, los candidatos a concejal por el Frente de Todos, Rodrigo Molinos, Florencia Mosqueda, Milca Sosa y Francisco Rosso.

Estuvieron presentes en la disertación: los concejales Gisela Zamora, Gladys Pollán, Luis Samyn Ducó, Daniel Gambino y Javier Parbst; los dirigentes Fernando Lauría; Marcelo Marina, Emiliano Mansilla, Pedro Heyde, Federico Ugo, Claudio Staub, , Alejandro Moyano y Silvia Cantero.