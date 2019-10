Tras un tiroteo cayó banda que vendía LSD con la imagen de la cruz esvástica en la vera del Río Matanza

Una poderosa organización, dedicada al narcomenudeo en toda la vera del Río Matanza, fue desbaratada en las últimas horas por la Policía de la provincia de Buenos Aires tras más de quince allanamientos, donde se detuvieron a dieciocho personas y se secuestraron múltiples drogas, entre ellas, 50 mil micro dosis de LSD con la imagen de la cruz esvástica. Además, se detectaron cuatro búnkers donde acopiaban y vendían los estupefacientes.

Los allanamientos y las detenciones estuvieron a cargo de los efectivos de la Jefatura Departamental La Matanza junto con varias reparticiones policiales, quienes ingresaron por varios frentes, en una zona que abarca las localidades de Laferrere, Catán y Virrey del Pino, todas de la zona oeste del Conurbano.



“Era una banda con un gran poder de acción que se amparaba en lo inhóspito del lugar y contaban con postas de seguridad para detectar a la policía y con varias vías de escape, entre ellas, contaban con una tirolesa”, dijo uno de los investigadores, quien explicó que “hubo un intercambio de disparos pero no hubo heridos”.



“Además de comercializar LSD, también vendían paco y marihuana no solamente en el río sino que también abastecían a varios barrios de la zona”, indicó por su parte otro de los jefes que intervino en la pesquisa, que se inició hace meses.



En los allanamientos, la policía identificó y allanó cuatro búnkers cercanos a la orilla del Río de La Matanza, donde los narcos acopiaban sus armas y guardaban los estupefacientes para la venta. Según se informó, hubo 18 detenidos, la mayoría de ellos de nacionalidad paraguaya.



Entre la droga incautada se destacan más de 50 mil micro dosis (troqueles) de LSD con la imagen de la cruz esvástica, centenares de baguyos de picadura de marihuana, 600 dosis de paco, frascos de ketamina, elementos de corte, goteros, pape de aluminio y precursores químicos, entre otros elementos.



También se secuestraron once armas de fuego, entre pistolas y escopetas, una bandera de Paraguay, celulares, dinero en efectivo y una soga tirolesa utilizada para escapar.



Intervienen Fiscalía Federal N° 1, a cargo del Dr Marquevich; Juzgado Federal N° 2, Dr Rodriguez y la secretaría N° 8 del Dr Calvi, de Morón.