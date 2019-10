01/10/2019 - 20:38 | Zonales / Vicente López El Hospital geriátrico de Vicente López ya está en total funcionamiento Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente Jorge Macri, anunció el final de una de las obras más esperada por la comunidad, se trata de la finalización de la segunda etapa del Hospital Geriátrico que ya está en total funcionamiento.

El nuevo edificio del Hospital Geriátrico Dr. Rodríguez Ortega cuenta con sectores de estar y recreación, además de una atención integral con 78 camas a disposición.



La segunda etapa de obras, que implicó la puesta en valor y preservación de la fachada del antiguo geriátrico y la creación de un Centro de Día para personas que no necesiten una residencia permanente, ha finalizado.







Estos trabajos se suman a una primera etapa que significó la ejecución de treinta habitaciones, de las cuales veintiséis son de tres camas y cuatro individuales. Cada habitación cuenta con un baño privado, un espacio de guardado individual para cada residente y, en el caso de las habitaciones en planta baja, salida directa a un espacio verde.



Además la posibilidad de contar con un Centro de Día que permita a cientos de personas acercarse en forma diaria para recibir la atención de especialistas se ha transformado en una realidad, y con ello la totalidad del Hospital Geriátrico se encuentra en funcionamiento.



Asimismo, el nuevo Centro de Día ofrece un abordaje de tipo recreativo para las personas mayores del municipio principalmente, está destinado a aquellos pacientes que tienen cierto grado de deterioro cognitivo leve con autonomía o semiautonomía.







Por otro lado, se realizan actividades de recreación, estimulación cognitiva, socialización y de estimulación de actividades motoras y cognitivas. A su vez, se hacen ejercicios de reminiscencia (se trabaja con los recuerdos vividos).



Durante su recorrida por las instalaciones, el intendente Jorge Macri destacó “Con estos avances, nuestros abuelos van a poder pasar sus tardes en un nuevo Centro de Día y los pacientes van a poder dormir más cómodos en 30 habitaciones nuevas. Me llena de orgullo saber que seguimos trabajando para cuidar a las personas mayores de nuestro municipio”,



Por su parte, el geriatra y director de la institución, Jorge Juri, explicó que “el Centro de Día plantea un abordaje recreativo”. Y remarcó que el trabajo de los especialistas estará “enfocado en aquellos pacientes que tienen cierto grado de deterioro cognitivo, predominantemente leve, que tienen cierta autonomía”. A su vez, destacó elementos clave sobre los cuales trabajar en el paciente: “Recreación, estimulación cognitiva y motora, socialización, la reminiscencia”. Y, por último, subrayó con uno de los principales objetivos del Centro de Día es “posponer el mayor tiempo posible la necesidad de institucionalizar a la persona en una residencia de larga estadía”. Estos trabajos se suman a una primera etapa que significó la ejecución de treinta habitaciones, de las cuales veintiséis son de tres camas y cuatro individuales. Cada habitación cuenta con un baño privado, un espacio de guardado individual para cada residente y, en el caso de las habitaciones en planta baja, salida directa a un espacio verde.Además la posibilidad de contar con un Centro de Día que permita a cientos de personas acercarse en forma diaria para recibir la atención de especialistas se ha transformado en una realidad, y con ello la totalidad del Hospital Geriátrico se encuentra en funcionamiento.Asimismo, el nuevo Centro de Día ofrece un abordaje de tipo recreativo para las personas mayores del municipio principalmente, está destinado a aquellos pacientes que tienen cierto grado de deterioro cognitivo leve con autonomía o semiautonomía.Por otro lado, se realizan actividades de recreación, estimulación cognitiva, socialización y de estimulación de actividades motoras y cognitivas. A su vez, se hacen ejercicios de reminiscencia (se trabaja con los recuerdos vividos).Durante su recorrida por las instalaciones, el intendente Jorge Macri destacó “Con estos avances, nuestros abuelos van a poder pasar sus tardes en un nuevo Centro de Día y los pacientes van a poder dormir más cómodos en 30 habitaciones nuevas. Me llena de orgullo saber que seguimos trabajando para cuidar a las personas mayores de nuestro municipio”,Por su parte, el geriatra y director de la institución, Jorge Juri, explicó que “el Centro de Día plantea un abordaje recreativo”. Y remarcó que el trabajo de los especialistas estará “enfocado en aquellos pacientes que tienen cierto grado de deterioro cognitivo, predominantemente leve, que tienen cierta autonomía”. A su vez, destacó elementos clave sobre los cuales trabajar en el paciente: “Recreación, estimulación cognitiva y motora, socialización, la reminiscencia”. Y, por último, subrayó con uno de los principales objetivos del Centro de Día es “posponer el mayor tiempo posible la necesidad de institucionalizar a la persona en una residencia de larga estadía”. Volver