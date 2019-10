Más de 1300 personas participaron del 2° Congreso Internacional de Industria 4.0 en la UTN de Pacheco

Durante el evento, organizado entre la Facultad Regional General Pacheco y ADIBA, se presentaron 8 paneles que expusieron temáticas sobre el escenario global actual de la Industria 4.0. Participaron empresarios, emprendedores, alumnos universitarios y de secundarios. Asimismo, estuvieron presentes autoridades provinciales, municipales y del ámbito académico.



Con un microestadio completo, se desarrolló el 2º Congreso Internacional de Industria 4.0 “La Revolución Industrial y el Desafío de las Pymes”, el cual abordó aspectos como la revolución industrial, la digitalización de la pyme, la inteligencia artificial aplicada en procesos productivos, la robótica, la transformación digital y las tecnologías aplicadas 4.0.



El objetivo de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional General Pacheco apuesta a que este tipo de congresos sean un punto de encuentro abierto e integrador para todos los líderes empresariales que tienen y deben tener un papel protagonista en Argentina en Industria 4.0.



Respecto del éxito del congreso, el Decano de UTN FRGP, Ing. José Luis García, dijo: “Es un orgullo porque es el resultado de la articulación pública y privada. Quiero agradecerle a la Asociación de Industria de la Provincia de Buenos Aires, a todos los equipos internos de la facultad y a la fundación española INCYDE que nos trajo un desafío y nos propuso desarrollarlo. Hoy somos líderes y no se logra fácilmente. Ser líderes en esta temática en Provincia de Buenos Aires, es muy importante para la universidad pública.



Por su parte, el Intendente del Municipio de Tigre, Julio Zamora, quien estuvo presente en la apertura del Congreso, expresó su opinión sobre este tipo de eventos: “Es un orgullo que este Congreso Internacional de Industria 4.0 se realice en nuestra ciudad y en el ámbito de UTN, símbolo del conocimiento de nuestra comunidad. Esta temática tiene que ver con la necesidad de articular lo académico, las industrias, las organizaciones gremiales, los estados locales, provinciales y nacionales, y en conjunto pensar el desarrollo del futuro”.



La actividad estuvo impulsada por la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA), la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), el Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (INCYDE) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), con la colaboración de la UTN FRGP y la Universidad Austral, donde se realizó el cierre del Congreso.



“Para nosotros es un honor ya que hace un año y medio que venimos trabajando en conjunto. Estos son los desafíos que emprendimos y que hoy estamos festejando porque realmente este segundo congreso ha sido un éxito. Lo más importante no es hoy sino el trabajo previo y todo lo que vamos a hacer después. No hay más que palabras de agradecimiento para José Luis García, para Walter Rodríguez Esquivel y para toda la gente de la facultad que ha trabajado mucho por este congreso”, sostuvo el Ing. Silvio Zurzolo, Presidente de ADIBA.



Además, estuvieron presentes autoridades provinciales, entre ellos el Ministro de Producción, Dr. Javier Tizado, quien resaltó: “Es muy importante volver a hacer este congreso en la UTN, con lo que significa la universidad para toda la Zona Norte de la Provincia de Buenos Aires. Estos son temas que hacen al futuro y al trabajo para que nuestras pymes sean cada vez más competitivas generando mayor valor agregado. La cantidad de inscriptos demuestra que es un tema que está en agenda y nosotros, las autoridades tenemos que escuchar atentamente porque son políticas que a través de la capacitación nos van a ayudar a tener mejores productos, manufactura y es un tema que del que no podemos quedar afuera”.



A lo largo de toda la jornada se presentaron ocho paneles con diferentes temáticas relacionadas a la Industria 4.0: La digitalización como palanca de competitividad de la Pyme; Tecnología 4.0 en la industria automotriz; Habilidades tecnológicas para la transformación para la transformación de los datos en sabiduría, 5G, internet; Empresas Argentinas desarrollando procesos de trasformación digital (UIA Joven); Empresas de Software y el reto de la industria 4.0; ADIBA 4.0; Sustentabilidad de una empresa argentina a nivel mundial; Las tecnologías aplicada a la industria 4.0.