01/10/2019 - 10:23 | Zonales / Tigre Julio Zamora reconoció la labor de 1.200 auxiliares educativos de Tigre Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente destacó a quienes contribuyen a diario a sostener la educación pública en todo el distrito. El encuentro, organizado por el Municipio, se realizó en el Estadio Pipa e incluyó sorteos y un show musical de cierre.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, reconoció y agradeció la labor diaria realizada por los 1.200 auxiliares de la educación que trabajan en los 200 servicios educativos de Tigre. Lo hizo en el Estadio Pipa, donde el Municipio llevó a cabo un agasajo del que participaron vecinos de las 11 localidades del partido.



“Estamos muy contentos de poder brindar este homenaje, que tiene que ver con darles una caricia a quienes sostienen la educación pública desde las tareas no docentes. Este reconocimiento es para señalar que el Municipio y la comunidad de Tigre tienen muy presente el trabajo de los auxiliares de la educación”, expresó Zamora, quien recordó que el acceso a la educación es un derecho de todos los ciudadanos y una herramienta fundamental para construir una sociedad inclusiva, que genere desarrollo y contribuya al crecimiento de las personas.



En el transcurso del agasajo el intendente recorrió las mesas, habló con los presentes y bailó junto a cientos de trabajadores escolares. Luego en el escenario, junto al equipo de Educación, fueron reconocidos numerosos auxiliares escolares por sus años de trayectoria.



Los y las auxiliares de la educación son una figura silenciosa que aparece durante la niñez, no solo se preocupan por el aseo diario del establecimiento y de la elaboración del almuerzo, desayuno y merienda, sino que también enseñan hábitos saludables y transmiten valores como la honestidad, esfuerzo y el respeto por el otro.



Adrián Pintos, presidente del Consejo Escolar de Tigre, sostuvo: “Es una fiesta donde han asistido todos los auxiliares del distrito disfrutando su día. Este reconocimiento lo hacemos año tras año, para resaltar el trabajo silencioso que hacen, ya que son los primeros en llegar a la escuela y los últimos en irse”.







Durante el evento se realizaron sorteos y la banda “La Poderosa” deleitó a los presentes con un gran show musical.



Miguelina es auxiliar escolar de la Escuela N° 24; agradecida con el agasajo que organizó el Municipio, comentó: “Es muy importante para nosotros que nos tengan en cuenta y valoren nuestro trabajo, la estamos pasando espectacular”. Por su parte, María Angélica –que fue la primera portera que tuvo la Escuela N° 48–, manifestó: “La estamos pasando muy bien, por eso vengo todos los años. La iniciativa del Municipio me parece hermosa, nos han atendido excelente como siempre”.



Son “auxiliares docentes” los porteros, cocineros, ayudantes de cocina, maestranzas y personal administrativo del Consejo Escolar, que cumplen con una jornada laboral de 6hs. Entre ellos, hay ex combatientes de Malvinas y personas con discapacidad.



Acompañando al intendente, estuvieron presentes: los concejales Luis Samyn Ducó, Gisela Zamora, Florencia Mosqueda, Sonia Gatarri y Rodrigo Molinos; el secretario de Promoción Social, Marcelo Marina; la subsecretaria de Educación, Carolina Álvarez Eguileta; las consejeras escolares Melina Ávalos y Rosana Pérez; la asesora escolar, Mirna Portillo; la directora de Gestión Educativa, Teresa Paunovich y el director general de Infraestructura, Federico Stachowiak. Durante el evento se realizaron sorteos y la banda “La Poderosa” deleitó a los presentes con un gran show musical.Miguelina es auxiliar escolar de la Escuela N° 24; agradecida con el agasajo que organizó el Municipio, comentó: “Es muy importante para nosotros que nos tengan en cuenta y valoren nuestro trabajo, la estamos pasando espectacular”. Por su parte, María Angélica –que fue la primera portera que tuvo la Escuela N° 48–, manifestó: “La estamos pasando muy bien, por eso vengo todos los años. La iniciativa del Municipio me parece hermosa, nos han atendido excelente como siempre”.Son “auxiliares docentes” los porteros, cocineros, ayudantes de cocina, maestranzas y personal administrativo del Consejo Escolar, que cumplen con una jornada laboral de 6hs. Entre ellos, hay ex combatientes de Malvinas y personas con discapacidad.Acompañando al intendente, estuvieron presentes: los concejales Luis Samyn Ducó, Gisela Zamora, Florencia Mosqueda, Sonia Gatarri y Rodrigo Molinos; el secretario de Promoción Social, Marcelo Marina; la subsecretaria de Educación, Carolina Álvarez Eguileta; las consejeras escolares Melina Ávalos y Rosana Pérez; la asesora escolar, Mirna Portillo; la directora de Gestión Educativa, Teresa Paunovich y el director general de Infraestructura, Federico Stachowiak. Volver