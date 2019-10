01/10/2019 - 9:06 | Zonales / San Fernando San Fernando lanzó el Botón DAMA para alertar ante casos de violencia de género Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Diputado Provincial y candidato a Intendente Juan Andreotti; la Secretaria de Salud y candidata a Diputada Nacional, Alicia Aparicio, y la candidata a Diputada Provincial, Malena Galmarini; encabezaron la presentación del Programa Municipal del Dispositivo de Alarma para Mujeres Agredidas (D.A.M.A.). El Municipio de San Fernando sostiene una fuerte inversión de su sistema de Protección Ciudadana desde la llegada a la gestión del Intendente Luis Andreotti. Gracias al trabajo desplegado desde 2011, la ciudad se ubica hoy entre los distritos con mejores índices en seguridad. La última política implementada es la instalación del Botón de Pánico en los domicilios de los vecinos. Ya se sumaron más de 7 mil sanfernandinos al exitoso programa, a lo que se agrega el Dispositivo de Alarma para Mujeres Agredidas (D.A.M.A.).



La presentación fue encabezada por el Diputado Provincial y candidato a Intendente, Juan Andreotti. Lo acompañaron el Presidente del HCD y primer candidato a concejal, Santiago Aparicio; las candidatas a Diputada Nacional, Alicia Aparicio, y a Diputada Provincial, Malena Galmarini; y funcionarios del Departamento Ejecutivo. El acto fue en el Centro de Operaciones (COSF).



“Hoy nos encontramos lanzando el Botón D.A.M.A., un dispositivo que ya se viene aplicando en el Municipio de Tigre. Nuestro sistema de seguridad ha sido basado un poco en todo lo que allí hizo Sergio Massa con las cámaras de seguridad, los botones de pánico en las casas, y los móviles de protección ciudadana. Ahora sumamos este dispositivo, entendiendo que el flagelo que hoy tenemos de violencia de género está en crecimiento”, sostuvo Andreotti.







Por otro lado, el legislador bonaerense señaló que “poder aplicar este Botón DAMA no es un trabajo de un día, sino que es fruto de una gran inversión en materia de seguridad, principalmente de prevención con un Sistema de Protección Ciudadana. Este es un lineamiento del Frente Renovador, hacerse cargo de problemas que no son responsabilidades de los Municipios pero son demanda de la sociedad, por eso es que ahora estamos acompañando a las mujeres”.



La concejal tigrense y candidata a Diputada Provincial, Malena Galmarini, expresó: “Este tipo de políticas dan buen resultado. Yo los felicito a Luis, a Juan, a Alicia y a todo el equipo de San Fernando porque hay que tener vocación de servicio, voluntad política para llevar adelante estos planes y queda demostrado que cuando las instituciones son el límite y no el cuerpo de las mujeres, ellas pueden vivir una vida sin violencia”.



Respecto al funcionamiento del Botón D.A.M.A., el Secretario de Modernización, Gonzalo Cornejo, explicó: “Es un dispositivo móvil muy preciso, de dos botones. Cuando la usuaria tiene algún problema y necesita ayuda policial, oprime el botón por dos segundos, sintiendo una pequeña vibración. Esto abre inmediatamente un canal de audio al Centro de Monitoreo donde empieza a quedar grabada toda la conversación del recinto donde está ese botón”.



“Esa conversación se puede usar para presentar ante un fiscal –agregó-, para una posible prueba. Asimismo, geolocaliza a ese botón que fue oprimido, para que se le pueda enviar el personal policial”.



Las usuarias del Programa Botón D.A.M.A. serán registradas desde la Dirección General de Desarrollo Humano, Contención e Inclusión Social, que contiene al área de Políticas de Género y Diversidad Sexual. La titular de la dirección Gabriela Dell'Ollio dio precisión sobre cómo será la implementación.



“El Botón Dama lo puede solicitar cualquier víctima, tenga o no denuncia. Se pueden acercar a Henry Dunant 1369, de 8 a 17 hs, sin turno previo. Se les hace un informe de riesgo con el equipo interdisciplinario y evaluamos los indicadores que resultan de esa entrevista. De acuerdo al análisis del caso, se les adjudica. Nos comunicamos con el Centro de Monitoreo y ellos lo instalan”, afirmó la funcionaria.



Estuvieron presentes funcionarios del Departamento Ejecutivo del Municipio; Micaela Ferraro Medina, primer candidata a Concejal del Frente de Todos en Tigre; Sofía Vannelli, Concejal del Frente de Todos en Vicente López; Soledad “Pupi” Durand, candidata a Concejal del Frente de Todos en San Isidro; Débora Galán, Concejal del Frente Renovador en Moreno; Mayra Mariani, candidata a Concejal del Frente de Todos en Tigre; miembros de las fuerzas de seguridad, Policía y Prefectura Naval, y concejales.



Para más información sobre el Botón DAMA acercarse de lunes a viernes, de 8 a 17 hs, al área de Políticas de Género y Diversidad Sexual que funciona en Henry Dunant 1369. O ingresar al sitio web www.sanfernando.gob.ar.

