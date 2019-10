Tigre volvió a perder esta vez de local ante San Martín de Tucumán

San Martín de Tucumán se impuso esta noche por 1 a 0 a Tigre, en Victoria, y de esta manera trepó a la segunda posición de la Zona B del campeonato de la Primera Nacional, a dos unidades del líder Sarmiento, y aventajando por diferencia de gol a Quilmes al cabo de siete jornadas.



Pero los tucumanos cuentan además con la ventaja de tener un partido pendiente con Almagro, penúltimo en las posiciones, que hoy no pasó de un empate 1 a 1 ante Brown, a la sazón antepenúltimo, en Adrogué, donde el "Burrito" Juan Manuel Martínez puso en ventaja a los de José Ingenieros a los 20 minutos de la segunda etapa e igualó Matías Linás para el local en el último minuto del encuentro.



En cuanto al partido en la cancha de Tigre, la diferencia fue exigua para los visitantes, que generaron media docena de situaciones claras como para aumentar la diferencia.



El "Matador" de Victoria se mostró más ambicioso al comienzo en la ofensiva y tuvo dos oportunidades francas para anotar, la primera tras un corner desde la derecha que cabeceó Ignacio Canuto y el balón golpeó en el poste derecho, y Carlos Luna se lo volvió a perder en el rebote.



Inclusive el "Chino" Luna tuvo otra opción inmediatamente después que fue obturada por el arquero Ignacio Arce, hasta que a los 26 minutos Nicolás Castro metió un "latigazo" de zurda para batir a Gonzalo Marinelli, que se pasó en el vuelo.

Con ventaja en el marcador, el "Santo" equilibró el desarrollo y comenzaron a espaciarse las llegadas del local. San Martín se animó en ataque y sobre el final de la etapa, Luciano Pons se perdió el segundo.



El centrodelantero del "Albirrojo" no está afilado en la definición y desaprovechó otra jugada clara de gol en el arranque del segundo tiempo, y enseguida volvió a fallar en otra contra encabezada por Claudio Mosca, que lo dejó solo ante el arquero y su remate se fue por arriba.



Después de derrotar por 2-0 a Brown de Adrogué en La Ciudadela, la dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez debió introducir hoy un cambio de último momento, ya que aquejado por una repentina angina, el primer marcador central Rodrigo Moreira fue reemplazado por Emiliano Amor, ex Vélez Sarsfield e Independiente, que en la pasada temporada actuó por Aldosivi de Mar del Plata. (Télam)