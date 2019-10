30/09/2019 - 10:56 | Zonales / San Fernando Andreotti inauguró en San Fernando el 5to túnel construido con fondos municipales Herramientas: Compartir: ver más imágenes El nuevo paso bajo nivel, ubicado en la calle Quirno Costa, tiene una altura de 2,70 mts y fue bautizado con el nombre ´María Eva Duarte de Perón´. La inauguración estuvo encabezada por el Jefe Comunal de San Fernando y el Diputado Provincial y candidato a Intendente Juan Andreotti, y contó con la presencia de vecinos. El Municipio de San Fernando inauguró el nuevo túnel de la calle Quirno Costa, una obra muy esperada por los vecinos. Se trata del quinto túnel que forma parte del Programa 'San Fernando Sin Barreras', con el objetivo de integrar el este y el oeste del distrito. La ciudad ya cuenta con el de la calle Simón de Iriondo, Chacabuco, Ayacucho (ex Ruta 202) y Av. Avellaneda. Además, se encuentra en plena construcción el paso bajo nivel de la calle Martín Rodríguez y en planificación el de la calle Rivadavia.



Este nuevo paso bajo nivel de dos manos está ubicado en el casco céntrico de San Fernando. La construcción del mismo permite una doble circulación sobre la calle Quirno Costa, dejando con sentido único a la calle Brandsen hacia el norte. La altura es de 2,70 mts cumpliendo con el estándar de la mayoría de vehículos. Además, es el único túnel, que por su diseño y complejidad, tiene semáforos inteligentes que permiten dar seguridad a los conductores y transeúntes, ubicados sobre la calle Brandsen.



La obra además permitió continuar con el embellecimiento de la zona como se viene llevando adelante en todo el casco histórico de San Fernando. Se realizó la pavimentación de 30 cuadras en los alrededores, se forestó y se instalaron cámaras de seguridad, moderna iluminación LED y se renovó las veredas.



El Intendente Luis Andreotti, quien encabezó el acto junto al Diputado Provincial y candidato a Intendente Juan Andreotti, destacó: “Estoy muy alegre por el nombre que lleva este túnel que es un homenaje a Evita y a la mujer, y también porque cuando llegamos a la gestión anunciamos un 'San Fernando Sin Barreras'. Son obras muy grandes y emblemáticas como fue el Cuartel de Bomberos o el Hospital Municipal, siempre la gente nos escucha, pero hasta que no se realiza no lo cree”.



“Hoy podemos decir que hicimos cinco túneles, estamos construyendo el sexto y tenemos planificado el de la calle Rivadavia. Uno puede sentirse muy orgulloso porque el pueblo de San Fernando acompañó e hizo un gran esfuerzo a través del pago de sus tasas”, destacó Luis Andreotti.



Asimismo, el Diputado Provincial y candidato a Intendente, Juan Andreotti, quien acompañó al Jefe Comunal de San Fernando en el acto de inauguración junto al Presidente del HCD, Santiago Aparicio, sostuvo: “Este túnel es una obra muy importante porque conecta el este y el oeste del distrito. Nos sirve para descomprimir el tránsito y principalmente para seguir trabajando en la integración. Un túnel no solo mejora la seguridad vial, sino también la seguridad integral del barrio y equipara el nivel socioeconómico de un lado y del otro del distrito”.







“El paso bajo nivel de Quirno Costa es un túnel vehicular rápido de 2,70mts que permite el paso de ambulancias, camiones de bomberos y nos ayuda descomprimir la circulación y que los vehículos de gran porte vayan por las vías que correspondan”, agregó el legislador provincial.



Luego de la bendición del Párroco de Nuestra Señora de Aránzazu, Jorge Luis Lagazio, se procedió al tradicional corte de cinta y al descubrimiento de una placa. A su término, los vecinos pudieron disfrutar de un desfile de autos clásicos y patrullas municipales.



Por último, Luis Andreotti destacó: “Estamos contentos por todo lo que significa un túnel desde integración, seguridad y las personas tardan menos tiempo en circular y lo pueden destinar a sus familias. Nosotros somos un distrito chico de 23 km2 y ya tenemos cinco túneles, el objetivo es llegar a tener un túnel cada 500 metros y eso es verdaderamente importante”.



Participaron de la inauguración funcionarios del Departamento Ejecutivo y Legislativo, instituciones intermedias, representantes de distintas fuerzas de seguridad, Bomberos Voluntarios, Ex Combatientes de Malvinas y vecinos de San Fernando. “El paso bajo nivel de Quirno Costa es un túnel vehicular rápido de 2,70mts que permite el paso de ambulancias, camiones de bomberos y nos ayuda descomprimir la circulación y que los vehículos de gran porte vayan por las vías que correspondan”, agregó el legislador provincial.Luego de la bendición del Párroco de Nuestra Señora de Aránzazu, Jorge Luis Lagazio, se procedió al tradicional corte de cinta y al descubrimiento de una placa. A su término, los vecinos pudieron disfrutar de un desfile de autos clásicos y patrullas municipales.Por último, Luis Andreotti destacó: “Estamos contentos por todo lo que significa un túnel desde integración, seguridad y las personas tardan menos tiempo en circular y lo pueden destinar a sus familias. Nosotros somos un distrito chico de 23 km2 y ya tenemos cinco túneles, el objetivo es llegar a tener un túnel cada 500 metros y eso es verdaderamente importante”.Participaron de la inauguración funcionarios del Departamento Ejecutivo y Legislativo, instituciones intermedias, representantes de distintas fuerzas de seguridad, Bomberos Voluntarios, Ex Combatientes de Malvinas y vecinos de San Fernando. Volver