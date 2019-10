30/09/2019 - 10:10 | Deportes / Tigre La 36 edición de la Maratón Ciudad de Tigre unió a la familia y el deporte Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente Julio Zamora estuvo presente en la tradicional carrera organizada por el Municipio, el Rotary Club de Tigre y el Club Náutico Hacoaj, que convocó a más de 3500 personas. El primer puesto de los 10k masculino fue para Alan Niestro, con un tiempo de 32’ 23’’, mientras que Sabrina Martínez se impuso en la categoría femenina con un parcial de 38’30’’. Los fondos recaudados serán destinados a la adquisición de un elevador para personas con discapacidad en la pileta de un polideportivo municipal.

En un soleado domingo a puro festejo y alegría, más de 3500 atletas participaron de la 36° Maratón Ciudad de Tigre, recorriendo distintos espacios culturales y naturales del distrito. El intendente Julio Zamora acompañó la premiación de la tradicional prueba organizada por el Municipio, junto con el Rotary Club de Tigre y el Club Náutico Hacoaj. Los 10k masculino fueron para Alan Niestro, que culminó en 32' 23'', y la categoría femenina para Sabrina Martínz, con un tiempo de 38'30''.



“Esta maratón es una fiesta, como todos los años. No solo se trata de una jornada familiar y deportiva, sino también un atractivo turístico para miles de personas. El trabajo conjunto entre el Municipio, Rotary Tigre y Club Hacoaj hacen que este evento sea posible todos los años”, señaló el jefe comunal, y agregó: “Es importante destacar que todo lo recaudado se destina para fines benéficos. Este año los fondos serán usados para adquirir un elevador para una pileta municipal que facilite el ingreso de personas con discapacidad”.







El punto de largada fue el playón de la estación de trenes de Tigre, donde a partir de las 9 de la mañana, miles de familias se reunieron en las inmediaciones utilizando la remera de la maratón, que este año tuvo un motivo rojo y celeste. Allí fueron agrupados según las tres modalidades de la prueba: competitiva 10k, familiar 5k y niños 1k para niños. Luego de un enérgico calentamiento a cargo de la profesora Gisela Alonzo, los participantes comenzaron el circuito por diferentes tramos de la ciudad, para concluir en el punto de inicio.



Alan Niestro, de Malvinas Argentinas, se consagró ganador del primer puesto en la modalidad 10k. Feliz por el logro, sostuvo: “Estoy muy contento, es la tercera vez que participo y en esta ocasión logré el primer puesto por segunda vez consecutiva. La organización estuvo muy bien, se nota el cariño que le pone el Municipio. Todo el recorrido está bien señalizado, lo que le da nivel y jerarquía a este evento”. Por su parte Sabrina Martínez, vecina de El Talar, feliz por haber obtenido el primer lugar en los 10k femenino, dijo: “Ya conocía el circuito porque lo corrí en 2017, me gusta mucho venir. La organización estuvo excelente, desde que llegás hasta que termina la carrera te cuidan y te alientan”.







En la prueba deportiva, en la categoría masculina 10k, resultaron ganadores: 1° Alan Niestro (32' 23''); 2° Damián Pereyra (35' 03'') y 3° Nelson Espeleta (35' 54''). En cuanto a la categoría femenina, también modalidad 10k, las ganadoras fueron: 1° Sabrina Martínez (38' 30''); 2° María Florencia Tamburrino (42' 15'') y 3° Yamila Sotelo (42' 30'').



Guillermo Tersolo, presidente del Rotary Club de Tigre, expresó: "Esta maratón fue récord en convocatoria, más de 3500 inscriptos, lo que nos llena de alegría. Lo más importante es que, más allá de pasar un momento agradable, con lo recaudado de la inscripción los participantes están contribuyendo con obras para toda la comunidad".



Durante la competencia, familias, parejas y amigos vivieron una jornada deportiva al aire libre, en la que hubo sorteos de bicicletas y una moto. Para el disfrute de vecinos y visitantes, el Municipio de Tigre desplegó un plan de seguridad especial para el evento, coordinado entre el Sistema de Emergencias Tigre (SET), profesores de los 18 polideportivos del distrito y el Centro de Operaciones Tigre (COT).



Daniel Szylder, vicepresidente 1° del Club Náutico Hacoaj, expresó: “Esto va creciendo año a año, es impresionante la cantidad de gente que participó. Quiero agradecer al Municipio por el apoyo, la logística y el amor que pone en la organización. Cada año que pasa uno se siente más orgulloso de esta maratón”.







Con motivo de la celebración del Día Mundial del Corazón, el equipo del Servicio de Emergencias Tigre (SET) estuvo presente con el móvil “Dr. René Favaloro”, y brindó una capacitación gratuita sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Los vecinos también pudieron informarse acerca de las iniciativas del Municipio en materia de separación de residuos a través de los distintos puestos del programa “Reciclá” que se dispusieron junto a los puntos de hidratación. Cabe mencionar que el personal de dicho programa recolectó miles de botellas utilizadas durante la competencia, que serán enviadas a cooperativas locales.



La Maratón Ciudad de Tigre es el segundo evento más emblemático del distrito, detrás del Día de la Virgen. Desde su primera edición en 1983, más de 43.000 vecinos y turistas participaron con fines solidarios. Año tras año, el Municipio trabaja junto al Rotary Club y el Club Náutico Hacoaj llevando adelante proyectos solidarios con el fin de mejorar la calidad de vida en nuestra comunidad.



Ejemplos de este trabajo mancomunado son: la construcción de la Escuela N° 506 para disminuidos visuales, ciegos e hipoacústicos en 2006 –y su posterior ampliación en 2010–; el mantenimiento de la Escuela N° 504 Rotary Club de Tigre para niños con patologías leves y moderadas y la construcción del Centro de Atención Familiar y de Salud “Juan Urionagüena” en el barrio Los Tábanos, entre otros.







El deporte se vive en cada rincón de Tigre y simboliza un espacio de encuentro para los vecinos, donde las oportunidades son iguales para todos. El distrito cuenta con 18 polideportivos municipales y 17 piletas climatizadas semiolímpicas, donde asisten más de 60 mil personas.



Estuvieron también presentes durante la premiación: la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Nardi; los concejales Rodrigo Molinos, Luis Samyn Ducó, Gladys Pollán y Florencia Mosqueda; el secretario General y de Economía, Fernando Lauría; el secretario de Salud, Fernando Abramzon; el secretario de Protección Ciudadana, Eduardo Feijoo; el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina; el subsecretario operativo, Nicolás Vecchi; el director de Programas Deportivos, Julio Nocioni y el delegado de Tigre centro, Miguel Escalante 